T24 LogoT24 Logo
Dünya

Financial Times: Kürtler Suriye'nin kuzeyinde özerkliğin temelini atıyor

Financial Times'in verdiği haberde, Suriye'de Kürtlerin kuzeyde karakollar, konseyler, mahkemeler kurduğu ve bu yapıları özerk bir yönetimin temeli olarak gördükleri öne sürüldü

03 Ekim 2012 14:00

İngiliz basının önemli gazetelerinden Financial Times, ilk sayfadan anonsunu yaptığı haberde, Suriye'de Kürtlerin kuzeyde karakollar, konseyler, mahkemeler kurduğunu ve bu yapıları özerk bir yönetimin temeli olarak gördüklerini bildirdi.

Financial Times ilk sayfadan anonsunu yaptığı haberde, Ankara'nın, Şam'a karşı silahlı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu'nu desteklemesine misilleme ya da iç savaşta yeni bir cephe açmamak için olabileceği söylenen bir duruma dikkat çekildi.

Gazetenin haberine göre, Suriye'nin kuzey doğusunda Kürtlerin denetimindeki bölgede oluşum devam eder, örneğin, Kürtçe, bir güvenlik devriye arabasının yanında yeni boyanmış harflerle yerini alırken bir kaç metre yanda ya da ilerdeki binada Şam yönetiminin askeri-sivil temsilcileri bunu görmezden geliyor.

Financial Times'taki haberde Kürtlerin Suriye'nın sınırlı da olsa petrol kaynaklarının olduğu yerde bulundukları da belirtildi.

ETİKETLER

financial timeskürtlersuriyeözerklik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24