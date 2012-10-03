Financial Times: Kürtler Suriye'nin kuzeyinde özerkliğin temelini atıyor

İngiliz basının önemli gazetelerinden Financial Times, ilk sayfadan anonsunu yaptığı haberde, Suriye'de Kürtlerin kuzeyde karakollar, konseyler, mahkemeler kurduğunu ve bu yapıları özerk bir yönetimin temeli olarak gördüklerini bildirdi.

Financial Times ilk sayfadan anonsunu yaptığı haberde, Ankara'nın, Şam'a karşı silahlı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu'nu desteklemesine misilleme ya da iç savaşta yeni bir cephe açmamak için olabileceği söylenen bir duruma dikkat çekildi.

Gazetenin haberine göre, Suriye'nin kuzey doğusunda Kürtlerin denetimindeki bölgede oluşum devam eder, örneğin, Kürtçe, bir güvenlik devriye arabasının yanında yeni boyanmış harflerle yerini alırken bir kaç metre yanda ya da ilerdeki binada Şam yönetiminin askeri-sivil temsilcileri bunu görmezden geliyor.

Financial Times'taki haberde Kürtlerin Suriye'nın sınırlı da olsa petrol kaynaklarının olduğu yerde bulundukları da belirtildi.