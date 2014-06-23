Financial Times: Irak’a olası müdahalede Türkiye potansiyel müttefik

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin hala sürmekte olan Orta Doğu ve Avrupa gezisinde, Irak Şam İslam Devleti (İŞİD)’e yönelik bir müdahale için destek arayacağını yazdı. Habere göre Kerry, Iraklı Sünnilerin IŞİD'le bağlarını koparmaları ve Irak'ta mezhepler üstü bir hükümet kurulması için Sünni müttefiklerine başvuracak. Fakat gazete Kerry'nin askeri müdahale ile ilgili Sünni grupların muhalefeti ile karşılaşacağını belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan ahbere göre gazete, yazıda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta olası bir hava saldırısına dair açıklamasına da yer vererek, Irak’a olası bir müdahalede NATO üyesi Türkiye’nin potansiyel mütefik olarak görüldüğü ifade edildi.

Orta Doğu ve Suriye etkisi

Gazetede eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in "Saddam Hüseyin'in devrilmesi bu krize yol açmadı" başlıklı yazısına da yer verildi. Blair yazısında, Saddam Hüseyin'in bundan 11 yıl önce devrildiğini belirtiyor ve o günden bugüne iki konuya şu ifadelerle dikkat çekerek, "Bundan dört sene önce Irak'taki IŞİD ve diğer El Kaide benzeri cihatçı gruplar; Amerikan, İngiliz ve Sünni aşiretlerin işbirliği karşısında yenilgiye uğruyor ve etkisiz kalıyordu. Suriye'deki iç savaş onları tekrar ayağa kaldırdı. Dolayısıyla Suriye'de müdahaleden kaçınmak da sonuçları olan bir seçimdi" demişti.

Gazete, Arap isyanlarını ve eski rejimlerin yıkılışını göz önünde bulundurmadan Orta Doğu'ya ilişkin hiçbir analizin anlamlı olmayacağını belirterek "Bu ayaklanmaların Irak'a sıçramayacağını düşünmek garip olurdu. Ve Saddam Hüseyin sağ olsaydı, ayaklanmalara tepkisi Mübarek'ten çok Esad'a benzeyecekti. 2003'te hangi kararı almış olursak olalım, 2014'te zor bir seçimle karşı karşıya kalacaktık" ifadelerine yer verdi.