Financial Times: Irak savaşının gerçek galibi Türkiye



İngiliz Financial Times gazetesi, Irak savaşının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra geriye bakıldığında "Amerikalılar savaşı kazandı, İranlılar barışı kazandı ve Türkler de ihaleleri kazandı" diye yazdı.

Metin Güneş'in Cnn Türk'te yer alan haberine göre, gazete, 2003 yılındaki işgal sırasında ABD askerlerinin toprakları üzerinden Irak'a girmesine izin vermeyen Türkiye'nin Irak pazarı için verilen mücadeleden en çok yararlanan ülke olduğunu yazdı.

Financial Times, Bağdat ile ilişkilerin gittikçe kötüleşmesine karşın, Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracatın son 10 yıl boyunca yılda yüzde 25'in üzerinde artış göstererek 2012 yılında 10.8 milyar dolara çıktığını ve böylece Türkiye'nin Irak'ın Almanya'dan sonra gelen ikinci büyük ihracat pazarının Irak olduğunu belirtti.

Gazete, İstanbul'daki BGC Partners'ın ekonomistlerinden Özgür Altuğ'un "Irak petrol yatakları sayesinde zenginleştikçe, Türk mallarına olan talep de yılda 2 milyar doların üzerinde artmaya devam edecektir" şeklindekli sözlerine yer verdi.

Türk inşaat şirketlerinin işlerinin de iyi olduğunu kaydeden gazete, iş adamları ve yetkililere göre geçen yıl 3.5 milyar dolarlık inşaat projeleri yapıldığını yazdı.

Gazete haberin devamında Çalık Enerji şirketinin biri Musul'da diğeri de Kerbela'da gaz türbini tesisleri inşa ettiğini ve bunların Irak enerji sektörünün en büyük iki projesi olup şirketin şimdiye dek Irak hükümetinden 800 milyon doların üzerinde kazandığını belirtti.

Gazete şunları ekledi:

"Bugün Irak'ta en etkin dış güç olarak İran görülüyor, Bağdat caddelerinde ise Türkiye'nin varlığı diğer tüm ülkelerden daha fazla görünür halde, alışveriş merkezlerinden mobilya mağzalarına ve kaldırım taşlarına kadar herşey Türkiye markasını taşıyor."