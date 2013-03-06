Financial Times: İngiltere AB'de giderek yalnızlaşıyor

İngiltere karşı çıktığı AB ikramiye yasasına karşı diğer üye ülkelerden destek bulamadı. Financial Times gazetesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin geçen hafta bankacıların ikramiyelerine getirdiği sınırlamalara karşı 'yenilgisin'i baş sayfasına taşıdı.

Avrupa Birliği geçen hafta bankacıların ikramiyelerinin bir maaşa kadar sınırlanması ve ancak hissedarlar tarafından onaylanması durumunda iki maaşa kadar çıkabileceği yönünde bir karar almıştı.

Haberde Avrupa maliye bakanlarının büyük çoğunluğunun öneriyi desteklediği ve İngiltere'nin yasada ancak ufak değişiklikler yaptırabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin, finans merkezi City'nin bu değişikliklerden olumsuz etkilenmesinden korktuğunu belirten gazete, AB dışındaki bankaları yasadan muaf tutma çabasının da kabul görmediğini aktarıyor.

Gazetenın iç sayfalarında Avrupa Parlamentosu'nun siyasi olgunluğunu ve Avrupa vatandaşlarını ne kadar temsil ettiğini tartışan bir yazıda, ikramiye yasasının Avrupa Parlamentosu'nun tek tek ülkelerden daha önemli bir konuma geldiğini gösterdiği ifade ediliyor.

Avrupa Parlamentosu her ne kadar doğrudan seçilse de, seçimlere katılımın düşüklüğü ve Parlamento'nun halkın doğrudan sorunlarından uzak olması yazıda değinilen konular arasında.

Guardian gazetesi de geçen hafta AB tarafından kabul edilen ikramiyelerin sınırlandırılması yasasında İngiltere'nin 26 Avrupa ülkesi karşısında yalnız kaldığını yazıyor.

Gazete bu konunun İngiltere'nin AB ile ilişkilerini daha fazla tehlikeye atacağını belirtiyor.

Yazıda, yasanın bazı maddelerinin önümüzdeki üç hafta içinde tartışılacağı ancak temelinin değişmeyeceği ifade ediliyor.

