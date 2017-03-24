T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Financial Times: Hollanda gerilimi bazı kararsız AKP seçmenlerini etkiledi

"Partinin içine girdiği yönden rahatsız olduğum için hayır diyecektim"

24 Mart 2017 11:46

İngiliz Financial Times gazetesi, Konya'daki referandum atmosferiyle ilgili yayımlandığı haberinde, kentte çoğunluğun oylamada evet vereceğini ancak AKP seçmenleri arasında da kararsızların olduğunu bildirdi. FT'ye göre bununla birlikte Hollanda krizi, bazı kararsızların evet oyuna yönelmesine neden oldu.

Gazetenin muhabiri Laura Pitel, kentte görüştüğü AKP seçmenlerinin büyük bölümünün evet oyu vereceğini söylediğini yazıyor.

Pitel, bu kesime, hükümetin bazı politikalarını eleştirmekle birlikte AKP dışında herhangi bir alternatif göremeyenlerin de dahil olduğunu belirtiyor.

Haberde, gazeteye konuşan 18 AKP destekçisinden beşininse evet oyu verme kararı almadığı belirtiliyor.

FT, bu kişilerden bazılarının daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu söylediğini aktarıyor.

Mehtap adlı AKP seçmeni bir temizlik işçisi kadın ise, gazeteye, AKP'nin ülkeye hizmetlerini olumlamakla birlikte hayır vereceğini söylemiş: "Evin tapusunun sadece kocanızın adına olmasını istemezsiniz. Neden bunu ülke için isteyesiniz?"

Haberde bazı kişilerin görüşlerini söylemekten çekindiği notu da düşülüyor.

Gazete, Hollanda'yla yaşanan gerilim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya yönelik sert eleştirilerinin AKP seçmenlerini etkilediğini belirtiyor.

Bu seçmenler arasında yer alan 27 yaşındaki Emine gazeteye şunları söylemiş:

"Partinin içine girdiği yönden rahatsız olduğum için hayır diyecektim. Cumhurbaşkanı'nın bir sultan gibi davrandığını söyleyenlere katılıyorum. Ancak Hollanda'yla yaşanan bu kavgayı görmek fikrimi değiştirdi. Avrupa'nın bize nasıl davrandığını göz önünde tutarsak, belki de onlara karşı koyabilen birine ihtiyacımız var."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Financial TimesKonyaAKPFTHollandaLaura PitelNedenCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AvrupaEmineCumhurbaşkanıAncak HollandaAvrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24