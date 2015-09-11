Financial Times: HDP her taraftan kuşatılmış durumda

İngiliz Financial Times gazetesi, "Şiddet tırmanırken, Kürt partisi her taraftan kuşatıldı" başlıklı haberinde, HDP'nin "İnatçı Erdoğan'la yasa dışı militanların arasında kaldığını" yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, aralarında Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu HDP’li milletvekillerinin Cizre kırsalında polis tarafından durdurulduğunu belirterek "Manzara üç ay önceki seçimlerde kalıpları yıkan ancak şimdi devlet ile militanlar arasında sıkışan HDP'nin yaşadıklarını özetliyor. Partinin Eş Başkanı, bazı milletvekilleriyle, polis tarafından kuşatılan bir çorak bir bayırda saatlerce mahsur kaldı" dedi.

"Bundan 12 saat önce savcılık Türk devletine ve Erdoğan'a hakaret ettiği ve bir terör örgütü için propaganda yaptığı gerekçesiyle Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Bu suçlamalarla Demirtaş 19 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir."

"Bu, Haziran'daki seçimlerde parlamentoda önemli bir temsil hakkı kazanan ve AKP'yi 2002'den beri elinde tuttuğu meclis çoğunluğundan eden parti için sert bir düşüş oldu. Eğer parti 1 Kasım'daki erken seçimlerde halk desteğini koruyabilirse, Erdoğan'ın Türkiye'nin tartışmasız lideri olduğu günlerin sonu gelir."

"Ama şimdi Erdoğan tarafından teröristlerle aynı saflardaymış gibi hedef alınıyor. Parti, PKK'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle de zarar görüyor. Ordu 1100 PKK'lının öldürüldüğünü söylüyor. Şiddet Türkiye'nin en büyük şehirlerine yayıldı. HDP binaları ateşe veriliyor. Kürtlerle bağlantılı bir yapı (KCK) dün ayaklanma çağırısı yaptı."

"Demirtaş her taraftan sorunlarla karşı karşıya. Washington merkezli düşünce kuruluşu Woodrow Wilson'ın Orta Doğu Programı Direktörü Henri Barkey, 'PKK'nın komutanları Kürt hareketinin liderliğini HDP'ye bırakmak istemiyor. Erdoğan da HDP'nin başarısını engellemek istiyor. Ama Erdoğan her halükarda bir kaybet-kaybet durumuyla karşı karşıya. Ya seçimlerden aynı sonuç çıkacak. Ya da HDP meclise giremeyecek ve şehirler havaya uçacak' diyor."

"Bazı uzmanlar, Cizre'deki şiddetin kentlerde yeni çatışmaların habercisi olabileceğini söylüyor. 24 saat sokağa çıkma yasağı uygulanan Cizre'de hükümet 30 teröristin öldürüldüğünü söylüyor. Orada yaşayanlar, 10 yaşındaki bir kız çocuğu, 7 çocuk annesi 53 yaşındaki bir kadın dahil cenazelerini buzdolaplarında ve soğuk odalarda tuttuklarını söylüyorlar. Demirtaş ve heyetine Cizre'ye girme izni verilmedi. Hükümet de kendisine ve partisine yüklenmekten vazgeçmiyor. Erdoğan bu hafta 'Terörün yanında saf tutarsanız, bedelini ödersiniz' dedi."

"HDP'nin açık bir şekilde PKK'yla bağları var. Parti müzakerelerde hükümetle PKK arasında aracı oldu. Demirtaş defalarca PKK'ya saldırılarını durdurması hükümete de militanların Türkiye'den çekilmesine izin vermesi için çağrı yaptı."

"Buna rağmen kamu oyu yoklamaları, partinin Haziran seçimlerindeki yüzde 13'lük oy oranını koruduğuna işaret ediyor. AKP'nin sert tutumu da işe yaramış görünüyor. Anketlere göre partinin desteği seçimlerindekine kıyasla 3-4 puan arttı. Ama bu oran, çoğunluğu sağlamasına yetmiyor."