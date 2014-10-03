Financial Times: Farklı cihatçı gruplar ABD'ye karşı IŞİD'le birleşti

İngiliz Financial Times gazetesinde, ABD'nin Irak Şam İslam Devleti IŞİD'e yönelik hava saldırılarının 'farklı cihatçı grupları ortak noktada birleştirdiğine' dair bir analize yer veriliyor.

Beyrut'tan bildiren Erika Solomon ve Washington'dan Geoff Dyer'in imzalarını taşıyan analizde, birbirlerinden farklı stratejiler benimseyen cihatçı grupların, 'kendi aralarındaki ihtilafı sonlandırıp güçlerini Esad'a ve Batı'ya odaklanmak üzere birleştireceklerini söyledikleri' yazıyor.

Radikal İslamcı grupların Batı'yı artık 'ortak düşmanları' gibi gördükleri belirtilen yazıda, Suriye'deki El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi savaşçılarının IŞİD'le 'barış' müzakereleri yaptıkları belirtiliyor.

Analiz şöyle devam ediyor:

"ABD'nin hava saldırıları öncesinde, iki cihatçı grup farklı stratejileri ve kaynaklar için yürütülen rekabet nedeniyle, bir yılı aşkın süredir savaş halindeydi. Bu çatışmalar, Esad'ı devirmeye çalışan ılımlı muhalif güçlerin nüfuz sağlamalarına yardımcı oldu, fakat İslamcıların muhalefet üzerinde hâkimiyetlerini artırmaları üzerine bu nüfuzu da kaybettiler."

"ABD hava saldırılarının geçen hafta yalnızca IŞİD'i değil, Nusra'yı da hedef almaları üzerine, Nusra'nın savaşçıları ve bazı radikal İslamcı düşünürler 'İslam'a karşı savaş' olarak adlandırdıkları operasyona karşı aralarındaki bağları güçlendirmeleri çağrısı yaptı."

ABD'li uzmanlar: Aralarındaki kin büyük, birleşmezler

Financial Times, El Nusra'nın liderliğine yakın bir kaynağın da şu sözlerini aktardı: "Çoğu Nusra savaşçısı, Esad ve Batı'ya tam olarak odaklanabilmek için IŞİD'le mücadeleye son verilmesini istiyor."

Gazete, ABD'nin 'ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle IŞİD'in yanı sıra Horasan adlı örgütü de hedef aldığını hatırlatıyor ve Amerikalı uzmanların IŞİD ve El Nusra arasında 'büyük bir kin olduğu' gerekçesiyle yakınlaşma olmayacağı görüşünde olduğunu belirtiyor.

Amerikalı uzmanlara göre, "El Nusra ve IŞİD arasındaki bölünme, ittifak oluşturamayacak kadar derin."

Gazete, El Nusra Cephesi'nin hava saldırılarına karşı ABD'yi tehdit ettiğini de hatırlatıyor.

Yazıda, diğer örgütlerden ayrılıp IŞİD'e katılanların da sayısının arttığına dikkat çekiliyor.

Ahrar el Şam örgütünden bir savaşçı da "Her zaman IŞİD'e katılanlar olmuştur, fakat artık bu hızlandı, duygusal bir akım yarattı" diyor.

Gazeteye konuşan Ahrar el Şam ve El Nusra, cihatçı örgütler arasındaki barışın ancak ABD öncülüğündeki hava saldırılarına karşı olabileceğini belirtiyor.