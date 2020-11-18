Financial Times: Eski bir hükûmet kaynağı 'Normal demokrasilerde kabine tartışmaları konuşulur, Türkiye'de aile meseleleri' dedi

T24 Dış Haberler

Britanya'nın önde gelen ekonomi yayınlarından Financial Times'a konuşan eski bir hükûmet yetkilisi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ile ilgili değerlendirmesinde, "Normal demokrasilerde kabine tartışmaları konuşulur, bizde aile meseleleri; nasıl bir ülke olduk" dedi.

İsmi paylaşılmayan eski hükûmet yetkilisi, "Normal demokrasilerde herkes kabinedeki kavgalardan, siyasi zorluklardan ve partinin sorunlarından bahseder. Türkiye örneğinde ise aile meselelerini konuşuyoruz" dedi ve ekledi; "Nasıl bir ülkeyiz biz?".

Laura Pitel imzalı haberde Albayrak'ın Erdoğan'ın damadı olduğuna sık sık vurgu yapıldı. Pitel, Albayrak'ın siyasi kariyerinin büyük ihtimalle bittiğini, Donald Trump'ın görev süresi dolunca danışmanı olarak görev yapan Jared Kushner'ın da aynı şeyi yaşayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Eski bir AKP'li milletvekili ise Albayrak'ın uzun süre hükûmette ne kadar söz sahibi olduğuna vurgu yaptı. "Eğer AKP'den TBMM üyesiyseniz Berat gücün en yüksek seviyesini temsil ederdi. O hem alfa, hem de omegaydı" diyen eski AKP'li vekil, "Şimdi artık öyle biri yok. Bitti" dedi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu da makale için yaptığı değerlendirmede, "Kayınpederinin konumu sayesinde Albayrak çok etkili olmayı başardı. Otonom hareket eden, çok yıkıcı hamlelerde bulunan bir ekip oluşturdu. Bunlar işleyen demokrasilerde olmaması gereken şeyler" değerlendirmesinde bulundu.