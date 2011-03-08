Financial Times Ergenekon'u yazdı

T24- Financial Times, Türkiye'de Ergenekon soruşturması kapsamındaki son tutuklamalarla, hükümetin soruşturmayı kullandığı yönündeki kaygıların arttığını yazdı.

Gazetenin Ankara Muhabiri Delphine Strauss'un imzasını taşıyan haberin başlığı, 'Türkiye siyasi eleştirileri bastırmakla suçlanıyor' şeklinde.



Nedim Şener'in 18 Şubat'taki yazısında kaleme aldığı, "Sıra sende. Bavulun hazır mı birader? Kalın pijaman, yün donun tamam mı kardeş?" diyorlar" ifadeleriyle başlayan haberde, Şener'in bunları yazdıktan iki hafta sonra gözaltına alındığı belirtiliyor.



'AKP soruşturmaları kullanıyor' kaygısı



Yüzlerce kişinin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini devirmeye çalışmakla suçlandığını belirten gazete, son tutuklamalarla, Ergenekon ve Balyoz Darbe Planı soruşturmalarının genel seçimden önce AKP'ye karşı eleştirileri bastırmak için kullanıldığı kaygılarının arttığını söylüyor.

Haberde ayrıca, son tutuklamaların, sık sık Arap dünyasına reform için model olarak gösterilen bir ülkede, gazetecilere kısıtlamalar getirildiği gerekçesiyle, uluslararası alanda da kınandığı kaydediliyor.



'Davalar uzadıkça, şüpheler büyüyor'



Haberde, 'Çok sayıda kişi başlarda, Türkiye'de askeri darbelere ve bürokrasinin siyasete müdahelelerine son verme aracı olarak gördüklerinden, Ergenekon soruşturmasına destek vermişti. Ancak şu an dört yılı geçen sürecin ve davanın sonuçlanacağı yönünde bir işaret olmadığından şüpheler büyüyor.' ifadeleri yer alıyor.

Şener'in tutuklanmasının, başta davaya destek verenleri bile şaşırttığını belirten gazete, 'Çünkü Şener, çok sayıda Ergenekon şüphelisinin aşırılık yanlısı görüşlerini paylaşmıyordu. Esas olarak, polisin Hrant Dink cinayeti soruşturmasındaki ihmalleriyle ilgili yazdığı kitapla tanınıyordu' diyor.



'Hükümeti ve Gülen Cemaatini eleştiriyorlardı'





Ahmet Şık'ın da 2007'de Ergenekon soruşturmasını tetikleyen Özden Örnek günlüklerini yayımlayan gazetecilerden biri olduğu belirtiliyor ve şöyle devam ediliyor; 'Ama her iki isim de, hem Erdoğan, hem de vaiz Fettullah Gülen'in liderliğini yaptığı, üyeleri hükümete sıklıkla sempatiyle bakan ve polis içinde etkin olduğuna inanılan güçlü dini cemaati eleştiriyordu."

Haberde, Türkiye'de gazetecilerin hükümeti eleştirmenin giderek daha da zorlaştığını söylediği de belirtiliyor.



'Hükümeti eleştirmek zorlaşıyor'





AKP'ye ve darbe davalarına büyük destek veren Zaman Gazetesi'nden bile 19 kişinin, Ergenekon haberleri yüzünden 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmekle' suçlandığı kaydediliyor.

Financial Times'ın haberi, Köşe Yazarı İsmet Berkan'ın sözleriyle sona eriyor. Berkan, 'Bu ülkede, herşeyi yazabilecek kadar özgür olduğumuzu hiç hatırlamıyorum...Ama bütün bunlara karşın o zamanlar kendimizi bugünkünden daha güvende hissederdik. Çünkü neyi yazabileceğimizi, neyi yazamayacağımızı bilirdik. Ama işler şimdi daha karmaşık' diyor.





