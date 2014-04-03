Financial Times: Erdoğan ve Sisi'nin ortak yönleri neler?

Financial Times'ın editörlerinden David Gardner, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Mısır'da darbecilerin lideri-cumhurbaşkanı adayı Abdülfettah Sisi ile Irak Başbakanı Nuri El Maliki arasında benzerlikler olduğunu savundu.

'Otoriter Erdoğan çekici olmayan bir örnek oluşturuyor'

David Gardner, Erdoğan'a göre demokraside önemli olan tek şeyin seçimler olduğunu söylüyor.

"Sayın Erdoğan yargı bağımsızlığı gibi hukukun üstünlüğü prensibinin temellerinden birini bir tarafa koydu, devletin Twitter ve YouTube gibi ifade özgürlüğü için önemli siteler üzerindeki kontrolünü artırdı, kinci bir tarvırla, karşısına geçen eski müttefiki yargıçların, polislerin ve casusların kökünü kurutma sözü verdi" demiş Gardner.

Financial Times editörü, 'Erdoğan'ın inatçı otoriterliğinin Türkiye'yi bölgesi için giderek daha az cazip bir örneğe dönüştürdüğünü' vurguluyor.

Türkiye'nin dışında yakında Irak ve Mısır'da da seçimlerin yapılacağını hatırlatan David Gardner, Erdoğan ile Mısır'da darbecilerin lideri-cumhurbaşkanı adayı Abdülfettah Sisi ile Irak Başbakanı Nuri El Maliki arasında benzerlikler olduğunu savunuyor. Gardner yazısını şöyle noktalamış:

"Tüm bu liderlerin ortak yönü, vatandaşlarına alan bırakma ve kendilerini idare hakkını verme konusunda aciz olmaları. Bunun bir nedeni de şu: vatandaşın bireysel haklarının bulunduğu ancak kurumların güvenliğinden toplumun sorumlu olduğu fikri onlara yabancı. Seçilmiş olabilirler ama demokrasi sultanlar, firavunlar ya da Sayın Maliki örneğinde olduğu gibi komplocu bir hizip lideri ile ilgili birşey değildir."