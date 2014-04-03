T24 LogoT24 Logo
Dünya

Financial Times: Erdoğan ve Sisi'nin ortak yönleri neler?

Financial Times: Erdoğan ve Sisi'nin ortak yönü, vatandaşlarına alan bırakma ve kendilerini idare hakkını verme konusunda aciz olmaları

03 Nisan 2014 13:41

Financial Times'ın editörlerinden David Gardner, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Mısır'da darbecilerin lideri-cumhurbaşkanı adayı Abdülfettah Sisi ile Irak Başbakanı Nuri El Maliki arasında benzerlikler olduğunu savundu.

 

'Otoriter Erdoğan çekici olmayan bir örnek oluşturuyor'

 

David Gardner, Erdoğan'a göre demokraside önemli olan tek şeyin seçimler olduğunu söylüyor.
"Sayın Erdoğan yargı bağımsızlığı gibi hukukun üstünlüğü prensibinin temellerinden birini bir tarafa koydu, devletin Twitter ve YouTube gibi ifade özgürlüğü için önemli siteler üzerindeki kontrolünü artırdı, kinci bir tarvırla, karşısına geçen eski müttefiki yargıçların, polislerin ve casusların kökünü kurutma sözü verdi" demiş Gardner.

Financial Times editörü, 'Erdoğan'ın inatçı otoriterliğinin Türkiye'yi bölgesi için giderek daha az cazip bir örneğe dönüştürdüğünü' vurguluyor.

Türkiye'nin dışında yakında Irak ve Mısır'da da seçimlerin yapılacağını hatırlatan David Gardner, Erdoğan ile Mısır'da darbecilerin lideri-cumhurbaşkanı adayı Abdülfettah Sisi ile Irak Başbakanı Nuri El Maliki arasında benzerlikler olduğunu savunuyor. Gardner yazısını şöyle noktalamış:

"Tüm bu liderlerin ortak yönü, vatandaşlarına alan bırakma ve kendilerini idare hakkını verme konusunda aciz olmaları. Bunun bir nedeni de şu: vatandaşın bireysel haklarının bulunduğu ancak kurumların güvenliğinden toplumun sorumlu olduğu fikri onlara yabancı. Seçilmiş olabilirler ama demokrasi sultanlar, firavunlar ya da Sayın Maliki örneğinde olduğu gibi komplocu bir hizip lideri ile ilgili birşey değildir."

ETİKETLER

erdoğansisimısırmalikiotoriterhakhukukdemokrasidavid garnerfinancial times

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24