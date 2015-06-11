Financial Times: Erdoğan ve dalkavukları köşeye sıkıştı, Başçı faizleri artırma cesareti bulacaktır

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de Pazar günü yapılan genel seçimin ardından artık Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı'nın sert şekilde eleştirilmeyeceğini yazdı.

Seçimin Türkiye ekonomisine olası etkilerinin incelendiği Dan Bogler imzalı yazı, Financial Times'ın internet sitesinde yer alıyor.

Bogler'a göre Türkiye'de iktidardaki AKP'nin gerileyişi Merkez Bankası'nın, enflasyonla mücadele azmini göstermesine imkan verecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, AKP'nin 13 yıl sonra Meclis'te çoğunluğunu yitirdiğini hatırlatan Bogler, yazısını şöyle sürdürüyor:

"Piyasalar AKP'nin Meclis'te çoğunluğunu kaybetmemesinden memnun olurdu. 1980 ve 1990'lı yılların istikrarsız koalisyonlarına ve azınlık hükümetlerine dönülecek olmasından korkan piyasalar bu nedenle net bir şekilde satış pozisyonu aldı.

"Ancak her işte bir hayır vardır. En azından para politikası açısından...Zira zayıf bir hükümetin Merkez Bankası'nın güçlenmesine yol açması gerekir."

'Başçı zorlu bir dönemden geçti'

"Merkez Bankası ve Başkanı Erdem Başcı mevcut yönetimde zorlu bir dönemden geçti" diyen Bogler; yüzde 5'lik enflasyon hedefinin Başçı'nın 4 önce göreve gelmesinden bu yana ıskalandığını, enflasyonun geçen ay yüzde 8'e çıktığını, büyümenin yüzde 3'te kaldığını, gecelik faiz oranının mevcut faiz koridorunun üzerinde bir oranla yüzde 11 olduğunu, Türk Lirası'nın bu yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 15 değer kaybettiğini ve gelişmekte olan ülkeler arasında para birimi en çok değer kaybeden ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtiyor.

Merkez Bankası'nın Ocak ayından bu yana mevcut koşullarda faiz artırması gerekirken bir hafta vadeli repo faizini Ocak ayından bu yana yüzde 8,25'ten yüzde 7,5'a indirdiğini vurguluyor Borger...Bunun nedeninin siyasi baskılar olduğunu, Başçı'nın "korkaklıkla" ve "vatana ihanetle" suçlandığını da ekliyor.

'50 baz puanlık faiz artışı gerçekçi'

Dan Bogler, Financial Times'taki yazısını şu satırlarla noktalıyor:

"Ancak Sayın Erdoğan ve dalkavuklarının aniden köşeye sıkıştırılmalarıyla, belki Sayın Başçı da faizleri artırma cesareti bulacaktır.

"Financial Times'ın sahibi olduğu araştırma şirketi Medley Global Advisors, para politikasının sıkılaştırılması ve büyümeyi olumsuz etkilemeden enflasyon ile mücadele edilmesi için faiz oranlarının en az 100-150 baz puan artırılması gerektiğini gösteriyor. Ancak bankanın yapabilecekleri açısından, 50 baz puanlık bir artış daha gerçekçi olur.

"Sayın Başcı göreve enflasyonla mücadele azmi ile geldi. Olumlu bir miras bırakabilmek için sadece 9 ayı kaldı." (Başçı'nın görev süresi Nisan 2016'da doluyor)