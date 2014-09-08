Financial Times: Erdoğan Türkiye'yi laik geçmişinden uzaklaştırıyor

Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'yi laik geçmişinden uzaklaştırdığını" yazdı.

Gazete, Erdoğan'ın dini bir vizyon benimsediğini ve Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun son bulmasından bu yana benimsediği gelenekleri reddettiğini vurguladı.

Financial Times'ın İstanbul'daki Türkiye muhabiri Daniel Dombey'ın haberinin başlığı, "Erdoğan Türkiye'yi laik geçmişinden uzaklaştırıyor".

Daniel Dombey haberine, Türkiye'nin halkoyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yemin ederek görevi devralmasının üzerinden neredeyse bir hafta geçmeden, bu görevde de iz bırakmaya başladığını belirterek başlıyor. Dombey, eski Başbakanın Türkiye'yi, 90 yıldan uzun süredir benimsediği geleneklerinden uzaklaştırdığını vurguluyor.

Financial Times muhabiri, uzaklaşılan eski döneme büyük oranda laik elitlerin egemen olduğunu hatırlatıyor.

'Geçmişten kopuş'

Dombey'e göre, geçmişten kopuşa yönelik en sembolik adım ise Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde çalışmayacağını açıklaması.

Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana tüm Cumhurbaşkanlarının Çankaya Köşkü'nde yaşadıklarını hatırlatmış Dombey...

Financial Times'a konuşan Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Soli Özel'e göre, Erdoğan ile onun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) ülkenin laik mirasını büyük oranda reddediyor.

Özel, "Onlar, Batılılaşma yolu ile gerçekleştirilen Türk modernleşme projesinin üzerinde çok fazla düşünülmeden oluşturulmuş bir fikir olduğu görüşündeler" yorumunu yapmış.

'Dini nesil yetiştirme hedefi'

Daniel Dombey haberinde, Erdoğan'ın geçmişte açıkladığı "dini bir nesil yetiştirme" hedefini ve 2012'de yapılan bir yasa değişikliği ile çocukların 10 yaşında İmam Hatip okullarına gitmelerine olanak sağlanmasını da hatırlatmış.

Haberde, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi'nin üç hafta önce açıkladığı rapora da değiniliyor. Raporda, 2010-2011 eğitim yılından bu yana İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip liselilerin sayısının yüzde 73 arttığı açıklanmıştı.

Dombey bunları hatırlattıktan sonra haberinde yeniden Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nü kullanmama kararı ile ilgili tartışmalara dönüyor. Köşkü Avusturyalı bir mimarın (Prof. Clemens Holzmeister) tasarladığını, bizzat Atatürk'ün projeyi denetlediğini, Erdoğan'ın ise başkent dışında bir ormanda 1000 odalı bir kompleks inşa etmeyiş planladığını da ekliyor.

Erdoğan yeni "Köşkü", "Dışarıdan bakıldığında Selçuklu'yu, içeri girildiğindeyse Osmanlı'yı andıran bir bina" sözleriyle tarif etmişti.

'Ak Saray'

Financial Times muhabiri Erdoğan'ın bu sözleri ile Türkiye'nin geçmişteki emperyal geleneklerine atıfta bulunduğunu, binanın adının ironik bir şekilde Beyaz Saray'ı çağrıştıran, "Ak Saray" olacağını belirtiyor.

Daniel Dombey haberini şöyle noktalamış:

"Sayın Erdoğan, doğup büyüdüğü kent olan İstanbul'da çok zaman geçiriyor. Kendisi İstanbul'da da sembol yüklü bir hareketle, Atatürk'ün öldüğü 19. yüzyıldan kalma Versailles tarzı Dolmabahçe Sarayı'nda çalışmamayı tercih ediyor.

"Hükümet yetkilileri onun nerede çalışacaklarını bilmediklerini söylüyor. Muhtemel bir alternatif ise Boğaz sahilindeki Vahdettin Köşkü. Belki de bir tesadüf ama son Osmanlı Padişahı'nın oturduğu yerde inşaat çalışmaları başladı."