T24 LogoT24 Logo
Gündem

Financial Times: Erdoğan ile Gül, Gezi Parkı öncesi hiç bu kadar ters düşmemişti

Financial Times gazetesinde yer alan David Gardner imzalı yazıda “Türkiye’de kriz devam ederken Gül izliyor ve bekliyor’ deniyor

07 Haziran 2013 12:07

Financial Times, Gezi Parkı'ndan tüm Türkiye'ye yayılan eylemlere geniş yer ayırdığı yazıda, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e dikkat çekti. Yazıda, "Taksim meydanından yayılan öfke ve enerji, başbakanın kendi imajına göre şekillendirmeye çalıştığı Türk toplumunun çeşitliliğini ortaya çıkardı. Ama bu aynı zamanda hiç olmadığı kadar Erdoğan’la Gül’ün tarzlarının farklılıklarını da gözler önüne serdi" ifadeleri kullanıldı.

Financial Times gazetesinde yer alan David Gardner imzalı yazıda “Türkiye’de kriz devam ederken Gül izliyor ve bekliyor’ deniyor. Yazının bir bölümü şöyle:

“Taksim meydanından yayılan öfke ve enerji, başbakanın kendi imajına göre şekillendirmeye çalıştığı Türk toplumunun çeşitliliğini ortaya çıkardı. Ama bu aynı zamanda hiç olmadığı kadar Erdoğan’la Gül’ün tarzlarının farklılıklarını da gözler önüne serdi. Daha önce Avrupa ve diziler konusunda farklı görüşler belirten iki lider hiç bu kadar birbirleriyle ters düşmemişti."

"İki lider şimdi özde ayrılmaya başlıyor. Kutuplaştırıcı bir figür olan Erdoğan sandıktaki olağanüstü hünerinin kendisine Türklerin özel yaşamına müdahale etme hakkı verdiğini düşünüyor. Açık Toplum Vakfı Hakan Altınay’a göre Gül’se ‘Tamam oyların yüzde 50’sini alabiliriz ama bu çoğulcu bir toplum bunu kabul etmeliyiz’ diyor.

ETİKETLER

tayyip erdoğanabdullah gülgezi parkıfinancial times

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24