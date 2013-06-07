Financial Times: Erdoğan ile Gül, Gezi Parkı öncesi hiç bu kadar ters düşmemişti

Financial Times, Gezi Parkı'ndan tüm Türkiye'ye yayılan eylemlere geniş yer ayırdığı yazıda, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e dikkat çekti. Yazıda, "Taksim meydanından yayılan öfke ve enerji, başbakanın kendi imajına göre şekillendirmeye çalıştığı Türk toplumunun çeşitliliğini ortaya çıkardı. Ama bu aynı zamanda hiç olmadığı kadar Erdoğan’la Gül’ün tarzlarının farklılıklarını da gözler önüne serdi" ifadeleri kullanıldı.

Financial Times gazetesinde yer alan David Gardner imzalı yazıda “Türkiye’de kriz devam ederken Gül izliyor ve bekliyor’ deniyor. Yazının bir bölümü şöyle:

“Taksim meydanından yayılan öfke ve enerji, başbakanın kendi imajına göre şekillendirmeye çalıştığı Türk toplumunun çeşitliliğini ortaya çıkardı. Ama bu aynı zamanda hiç olmadığı kadar Erdoğan’la Gül’ün tarzlarının farklılıklarını da gözler önüne serdi. Daha önce Avrupa ve diziler konusunda farklı görüşler belirten iki lider hiç bu kadar birbirleriyle ters düşmemişti."

"İki lider şimdi özde ayrılmaya başlıyor. Kutuplaştırıcı bir figür olan Erdoğan sandıktaki olağanüstü hünerinin kendisine Türklerin özel yaşamına müdahale etme hakkı verdiğini düşünüyor. Açık Toplum Vakfı Hakan Altınay’a göre Gül’se ‘Tamam oyların yüzde 50’sini alabiliriz ama bu çoğulcu bir toplum bunu kabul etmeliyiz’ diyor.