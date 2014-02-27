Financial Times: Erdoğan-Gülen savaşında Türk kurumları darbe alıyor

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik yapan yasa tasarını onaylamasıyla ilgili haberinde 'Erdoğan-Gülen savaşında Türkiye'nin kurumlarının zarar gördüğünü" yazdı.

BCC Türkçe'nin haberine göre, gazetenin haberinde özetle şöyle deniliyor:

"Abdullah Gül, karşıtlarının Türk yargısının bağımsızlığını tehdit edeceğini söylediği yasal düzenlemeyi imzalarken, hiddetli bir savaş ülkenin kurumları üzerinde iz bırakmaya başladı. Bazı kesimler Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin, devlet içindeki düşmanlara karşı elini güçlendirmeye çalışırken Türk kurumlarının bağımsızlığını ortadan kaldırmakta olduğunu söylüyor."

'Erdoğan'a göre MİT polisten daha sadık'

"Avrupa Komisyonu yasayla ilgili kaygılarının "çok iyi bilinmekte" olduğunu ve buna ilişkin değerlendirmenin Türkiye'nin ilerleme raporuna yansıtılacağını açıkladı.

"Erdoğan, bu yasanın Gülen hareketinin yargıya sızmasını önlemek için gerekli olduğunu söylüyor. Erdoğan, ailesini de soruşturan yolsuzluk soruşturmasını durdurma arzusunu ortaya koydu. Bu çabaya paralel olarak bu soruşturmadan sızan bilgilerin internete konmasına yasak getirdi."

"Parlamento ayrıca Türk istihbarat servisinin yetkilerini artıran bir başka yasal düzenlemeyi değerlendiriyor. Erdoğan, MİT'i, Gülen hareketinin güçlü bir etkisi bulunan polis teşkilatından daha sadık görüyor. "