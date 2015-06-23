Financial Times: Erdoğan, erken seçimle istediği yasaları çıkarabilecek bir AKP hayal ediyor olabilir

Financial Times gazetesinde Türkiye'deki koalisyon kurma sürecinin ele alındığı bir haberde "10 yılı aşkın süredir koalisyonsuz yönetilen Türkiye'de seçmenin siyasilere verdiği 'uzlaşma' mesajını yerine getirmek zorlu bir görev" deniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, partilerin seçim kampanyalarında birbirlerine karşı sert suçlamalar yönelttiği hatırlatılan haber "Şimdi ortak zeminde buluşmaları gerekiyor. En olası senaryolar AKP - CHP ile AKP - MHP koalisyonları"yorumuyla devam ediyor.

Haberde görüşlerine başvurulan Washington merkezli düşünce kuruluşu Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nden Soner Çağaptay ise "AKP'nin koalisyon için şartı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oğlu hakkında soruşturma başlatılmamasını talep ediyor. Erdoğan bunun karşılığında Cumhurbaşkanlığı'nın gücünü törpüleyebilir" diyor.

Ancak Erdoğan'ın olası bir koalisyonda AKP'yi perde arkasından yönetmesinin de çok zor olacağı ifade edilen haberde "Bu düşünce Erdoğan'ın gizliden gizliye erken seçimi istediği yönündeki spekülasyonların oluşmasına yol açmış durumda. Böylelikle istediği yasal düzenlemeleri meclisten geçirebilecek bir AKP çoğunluğunu ümit ediyor olabilir" deniyor.