Financial Times: Erdoğan, çevresini saran dalkavuklar nedeniyle tutarlı politika yürütme yeteneğini kaybediyor

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Britanya'nın önde gelen ekonomi yayınlarından Financial Times'ın yazarı David Gardner, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çevresinin dalkavuklarla dolu olduğunu ve bu yüzden de tutarlı politika yürütme yeteneğini kaybetmeye başladığını gösterdiğini belirtti.

Financial Times makalesinde Albayrak'ın istifasının "şok etkisi" yarattığını ifade eden Gardner, "Erdoğan'ın üzerine düştüğü damadı kendisine düşman ettiği birçok yetkili ve iş insanı tarafından bile dokunulmaz görülüyordu" yazdı.

Albayrak'ın istifasında sağlık gerekçelerinden bahsedildiğini ifade eden Gardner, "Bazı kişiler Merkez Bankası'nın başına getirilen Naci Ağbal'ın Erdoğan'ı ekonomiyi zor duruma kötü politikaların soktuğu konusunda ikna ettiğine inanıyor" aktarımında bulundu.

"Erdoğan'ın rakiplerine karşı aklını zehirleyen ve onu eleştirilerden izole eden tek kişinin Albayrak olmadığını" yazan Gardner, "Erdoğan uzun süredir kendi Ankara'daki neo- Osmanlı sarayında mühürlemiş, kendini istekli olarak bilgi akışı ve muhalefetten kesmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu. Gardner yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum hep böyle değildi. 2002'nin Ekim ayında seçimleri kazanmadan önce AKP 22 aylık bir sürede 42 bin seçmen ile görüşmüştü. Bunu yaparak Erdoğan ve arkadaşları gerçek bir kitle hareketi yarattı. Ancak iktidarda geçen bir dekattan sonra dalkavuklar serbest bilgi ve fikir akışını engellemeyi başarabildi"

Gardner yazısında AKP'nin ilk hükûmetlerindeki Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu gibi isimlerle de bağını kestiğine dikkat çekti.

AKP'yi "modern zamanların en başarılı iktidar partilerinden biri" diye nitelendiren Gardner, partinin içinin boşaltıldığı değerlendirmesinde bulundu.