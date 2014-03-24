Financial Times: Erdoğan çaresizlik içinde

Financial Times gazetesi Twitter’ın kapanmasını çaresizlik adımı olarak değerlendirerek, Başbakan Erdoğan'ın “çaresizlik’ içinde olduğunu belirtti.

İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye'de Twitter'ın kapatılmasını okurlarına geniş bir haber ve "Turkish Awakening" adlı kitabın yazarı Alev Scott'un yazısı ile aktarıyor.

Scott, Financial Times'taki yazısında, çok sayıda Twitter kullanıcısının yasağı aştığını belirtiyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yazar şöyle devam ediyor:

"Ama aynı zamanda Erdoğan'ın Türkiye'yi internet özgürlüğünde Kuzey Kore, Çin ve İran'la aynı kategoriye sokarak uluslararası alanda kınanma riskini almaya hazır olduğunu da gördük… İki hafta önce Erdoğan YouTube ve Facebook'u kapama tehdidinde bulunmuştu. Bu, seçim öncesinde Erdoğan'ın tabanı nezdinde güçlü adam imajını pekiştirmeye yönelik bir çıkış olarak değerlendirildi. Perşembe günü Twitter'a erişim engellenince sosyal medya patladı. Türkler, internet yasaklarını aşmada başkalarından daha usta. Çünkü böyle olmak zorundalar. Ana akım medyanın sansürlendiği ülkede, kentli, laik düşünceli Türkler Twitter'ı can simidi olarak görüyor."

"Çaresizlik adımları, Erdoğan'ın çaresizlik içinde olduğunun işareti. Tartışmalı içeriğini gerekçe göstererek sosyal medyayı yasaklamak anlamsız bir adım ve birçok internet kullanıcısı, çok önemli bir şeyin sızacağına ikna olmuş durumda."

Gül: Twitter kapatılması kanunen mümkün değil

Financial Times gazetesinde Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesiyle ilgili başka bir haberde ise Erdoğan'ın dün İstanbul mitinginde Twitter'ı Mısır'da, Ukrayna'da ve Türkiye'yi karıştırmakla suçladığını belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter yasağını, kitap yakmaya benzettiğine dikkat çeken gazete, bu konuda geleneksel müttefikleri tarafından eleştirilen Türkiye'nin giderek yalnızlaştığını savunuyor.

Gazete Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Twitter’ın kapatılmasının kanunen mümkün olmadığı yönündeki açıklamasını da okurlarına aktarıyor. Gazete Twitter’ın kapatılması kararının mahkeme kararı ile alındığının söylenmesine karşı bu konuda mahkeme kararı bulunmadığını yazıyor. Gazete Twitter’a erişim engelenin Erdoğan’ın “Twitter’ın kökünün kazayacağını” söylemesinden hemen sonar alındığına vurgu yapıyor.

Gazete haberinde, “çoğu avukat kararı yasadışı ve Türk yasalarına göre Twitter’ın tamamen kapatılmasını orantısız olarak değerlendirse de Erdoğan hükümeti yakın zamanda yolsuzluk haberleri yüzünden internete erişimi kontrolü sıkılaştırmak için yeni bir düzenlemeyi Meclis’ten geçirdi” deniliyor.