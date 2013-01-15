Financial Times: Erdoğan bölgede lider olmak istiyorsa Kürt sorununu çözmeli

Financial Times yazarı David Gardner, Kürt sorununa çözüm arayışının Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bölgesel liderlik iddiası için bir sınav olacağını söyledi.

Yazar Paris'te geçen hafta aralarında PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da bulunduğu üç Kürt kadının öldürülmesiyle ilgili olarak "İrlanda'dan Filistin'e El Salvador'dan Kolombiya'ya, Keşmir'den Sri Lanka'ya kadar birçok yerde olduğu gibi, uzun zamandır çözülemeyen sorunlar, çözülebilecek gibi görünmeye başladığı zaman maksimalist aptallar ve savaşın kargaşasından çıkar sağlayanlar şiddet vetosuyla ortaya çıkarlar" diyor.

10 yıl önce iktidara gelen AKP'nin Kürt sorununun varlığını kabul etmesine rağmen çözüm adımlarının tereddütlü ve kesintili olduğunu savunan yazar AKP'nin parlamentodaki güçlü çoğunluğuna rağmen milliyetçi tepkiden çekindiğini ve binlerce Kürt aktivistin gözaltına alındığını belirtiyor.

Gardner özetle şöyle devam ediyor:

"Şimdiye kadar Erdoğan'ın Kürt girişimi yoksul Kürt bölgelerine altyapı yatırımına öncelik verdi ve gerçekçi olmayan bir şekilde PKK 'terörizmiyle' Kürtlerin hak taleplerini ayrı ayrı ele aldı. PKK, rakiplerini ve muhalifleri acımasızca susturmasına rağmen seçeneksiz bırakılan birçok Kürdün desteğine sahip. Cansız ve arkadaşlarının Türkiye'de derin devlet içindeki aşırı milliyetçiler ya da PKK içindeki retçiler tarafından öldürülmüş olması olası."

Türkiye ve bölge için kazanacak ya da kaybedecek çok şey bulunduğunu belirten yazar anahtarın Ankara'da olabileceğini vurguluyor:



'Kürtlerin talepleri karşılanmalı'



"Saldırgan Avrupalıların ülkelerini parçalamaya çalıştığı anılarıyla yetiştirilen, her itikattan Türk, Kürtlerin bağımsızlık çabalarının sonunda güneydoğunun kaybedileceğinden korkuyor. Böyle bir gelişme Osmanlı sonrası tüm sınırları tartışmaya açar ve Paris'teki cinayetler gibi pek çok olayı tetikler."

"Erdoğan hem bu tehlikeyi bertaraf etmek, hem de bölgesel liderlik iddiasını güçlendirmek istiyorsa kendi sınırları için Kürtlerin taleplerini karşılayacak bir yol bulmalı. Bu, sadece Irak ve Suriye'deki değil geçiş dönemi çalkantısı yaşayan bölgedeki tüm azınlıkların meşru haklarının nasıl teslim edilebileceği konusunda çok önemli siyasi ve ahlaki bir üstünlük sağlar."

BBCTürkçe