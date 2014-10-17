Financial Times: Erdoğan ateş hattında

İngiliz Financial Times gazetesi, makale sayfasında son gelişmeler ışığında Türkiye'yi konu alıyor.

Daniel Dombey imzalı yazıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı üzerinde "Ateş hattında" başlığı atılmış:

BBC Türkçe'nin haberine göre, yazıdan bazı bölümler şöyle:

İslamcı militanlar, Kürtler arasında huzursuzluk ve IŞİD'e karşı mücadelede daha büyük rol alması için ABD'den gelen talepler: Erdoğan bu basınca daha ne kadar dayanabilir?

Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak gerginliklerin dineceği konusunda hiçbir garanti olmadığını savunarak, uyarıyor:

"Öfke ve nefret birikiyor".

"Kobanê reaksiyonu devam ediyor."

Şiddet, Suriye'deki tutumu üzerine Erdoğan'ı saran fırtınanın sadece bir parçası oldu.

Güneydoğu'daki şiddetin yoğunluğu ile Türk toplumunu hayrete düşürdü.

Diyarbakır Barosu başkanı Tahir Elçi "Kürt siyasetçiler bu konuda daha dikkatli olmalıydı" diyor.

Diyarbakır'daki çatışmalar Türkiye ve anahtar batı müttefiki ABD arasındaki boşluğu da gözler önüne serdi.

Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Bülent Alirıza Türkiye'nin tutumunun ters tepebileceğini savunuyor.

Bunun sadece iç barış sürecini tehlikeye atmakla kalmayıp, Türk yardımına pratik bir alternatif olarak ABD'yi Suriyeli Kürtlerle daha yakın işbirliğine iteceğini düşünüyor ki bu zaten oluyor gibi şu anda.

Washington'daki Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan bir Türkiye analisti Yezid Sayigh "Sonunda Türkiye IŞİD'le mücadelede çok daha saldırgan bir tutum sergilemeye zorlanacaktır" diyor.

"Türkiye sınırlarının hemen ötesinde olanlara bigâne kalamaz."

Aynı zamanda Ankara, ABD ile ilişkisine kalıcı hasar verme riski taşıyor.

Erdoğan ile Obama yönetiminin bağları gergin hale gelmiş durumda.

Türk cumhurbaşkanı İsrail'e karşı eleştirel duruşu ve Müslüman Kardeşler'e verdiği destek nedeniyle ABD Kongresi'nde derinden şüphe uyandıran ve sevilmeyen bir lider.

ABD'nin eski Türkiye büyükelçisi Eric Edelman son ihtilafın Ankara ile net iletişim kurmadaki başarısızlığın ürünü olduğunu söylüyor.

"Biz, Türkiye'nin NATO'ya ve batıya ihtiyaç duyduğundan daha fazla, Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğu izlenimi verdik" diyor.

"Türkiye'nin koalisyonun bir parçası olması gerektiğini söylemeye devam edersek, o zaman fiyat yukarı gider tabii."