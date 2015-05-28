Financial Times: Davutoğlu'nun kampanyası bir devin gölgesinde sürüyor

İngiliz Financial Times gazetesi'nin İstanbul muhabiri Daniel Dombey, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim kampanyasından izlenimlerini aktardığı yazısında, Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gölgesi altında kaldığını yazıyor.

Yazı AKP'yi Orta Doğu'nun en başarılı siyasi partisi olarak tanımlayarak başlıyor ve şöyle devam ediyor:

"İstanbul'da sıcak, bunaltıcı bir gün... Davutoğlu kalabalığı ateşlemeye çalışıyor, ama pek iyi gittiği söylenemez. En büyük tezahüratı, kendisini şu anki görevine getiren adamın- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın- ismini telaffuz ettiğinde alıyor." Dombey, kendi hakkıyla seçilmek isteyen Davutoğlu'nun "Türk siyasetini 10 yıldan fazla süredir domine eden karizmatik devin gölgesi altında kaldığı" yorumunu yapıyor ve "seçimi kazansa bile Davutoğlu'nun bu gücü gerçekten kullanan kişi olacağının çok şüpheli" olduğunu yazıyor.

Haberde İstanbul'daki miting sırasında konuştuğu AKP'lilerin Erdoğan hakkındaki görüşlerine de yer veriliyor: "Nurgül isimli bir kişi 'Erdoğan'ın sesini duyduğumda ağlamaya başlıyorum, onu o kadar çok seviyorum'; işsiz biri de 'Türkiye'nin yüzde 50'si Erdoğan'ı destekliyor, onun için ölmeye hazırız. Eğer Erdoğan Davutoğlu'nun arkasında durursa, onu da destekleriz' diyor".

Erdoğan'ın anayasaya göre seçim kampanyasına dahil olamayacağını hatırlatan Dombey, buna rağmen Cumhurbaşkanı'nın AKP'nin seçim politikasına "paralel" yürüttüğü bir çabayla, muhalefeti yerden yere vurduğu, AKP'nin ismini telaffuz etmeden, kendi başkanlık yetkilerini artırabilmek için parlamentoda çoğunluğu sağlama çağrısında bulunduğunu belirtiyor.

'Erdoğan Davutoğlu'nu görevden almak isteyebilir'

Dombey Erdoğan'ın bu çabasını, Türkiye'yi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçirebilmeyi ne kadar şiddetli istediğinin bir göstergesi olarak yorumluyor.

Yazdıda görüşlerine yer verilen gazeteci Mustafa Akyol, AKP içinden de başkanlık sistemine şüpheli yaklaşanlar olduğunu belirtiyor ve ekliyor; "Davutoğlu ve Erdoğan hala aynı gemideler. [...] Ancak ilerleyebilmek adına, Erdoğan herhangi birini gemiden atabilir."

Görevi sona erecek olan ancak ismi verilmeyen bir AKP milletvekili de Erdoğan'ın sonbaharda yapılacak parti kongresinde Davutoğlu'nu şu anki görevinden alabileceğini ifade ediyor.

Makale, siyasi ortamın ekonomi üzerindeki etkisine de değiniyor. Seçimden koalisyon çıkması ihtimaline karşın, Türk lirasının son haftalarda Amerikan doları karşısında biraz yükseldiği belirtiliyor.

AKP'nin seçim şarkılarında Erdoğan'a yapılan vurguya da değinen yazı şöyle sona eriyor: "Erdoğan, yasaya aykırı olarak kampanya yürüttüğü suçlamalarına karşın geri adım atmıyor".