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Dünya

Financial Times: Çin yurt dışında okuyan Uygur Türklerini sorgulamak için geri çağırıyor

Çin hükümeti, yurt dışında eğitim gören Uygur Türk'ü öğrencileri ülkeye geri çağırdı

02 Ağustos 2017 17:42

 

Financial Times (FT) gazetesi, Çin hükümetinin Mayıs ayından bu yana yurt dışında eğitim gören Uygur Türklerine tebligat göndererek, ülkeye geri çağırdığını belirtti.

Konuyla ilgili gazeteye bilgi veren aktivistler ve öğrenciler, tebligatların genellikle gönderildiği kişinin aile üyeleri gözaltına alındıktan sonra iletildiğini belirtti. Tebligatı alıp dönen bazı öğrencilerin, ülkeye giriş yapar yapmaz gözaltına alındıkları ifade edildi.

Çin hükümeti, Uygur Türklerinin eğitim için gittikleri başka ülkelerde radikalleşmelerinden endişe duyuyor.

'İslami hareketleri bastırmaya çalışıyor'

Çin hükümetinin özellikle Türkiye ve Mısır gibi Müslüman ülkelerde eğitim gören Uygur Türklerine tebligatta bulunduğu vurgulandı.

Hong Kong'da bulunan Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı William Nee, Çin'in "doğrudan kontrol altında tutamadığı her türlü İslami hareketi bastırmaya" çalıştığını söyledi.

'Mısır'da 150 öğrenci tutuklandı'

Kahire'de bulunan ve dünyanın en önemli İslami eğitim merkezlerinden biri olan El Ezher Üniversitesi'nde eğitim gören yaklaşık 150 Uygur Türkünün kendilerine ulaşan tebligata uymadıkları ve bu nedenle Temmuz ayı başında, Mısır polisi tarafından tutuklandıkları öne sürüldü.

Tutuklananlardan en az 22'si Çin'e iade edilirken, diğerleri de serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Mısır'dan kaçtı.

Çin hükümetine Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Türk ve Müslüman azınlığa, oruç tutmanın yasaklanması gibi bazı baskılar uyguladığı eleştirileri yöneltiliyor.

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