Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700'ü aşarken alınan tebdirlerden dolayı ülkede hayat durma noktasına geldi. Bu krizin Çin ekonomisini nasıl etkileyeceği ve diğer ülkelere yansıması konusunda tartışmalar da sürüyor.

Financial Times'ın analizine göre, Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlaması durumunda bundan bir çok ülke olumsuz etkilenirken, bu kriz Türkiye'nin milli gelirine ise olumlu yansıyacak. Gazetenin hazırladığı grafikte sadece Türkiye'nin milli gelirinin yükselecek olması dikkat çekti.

FT yazarı Rana Foroohar "Koronavirüs küresel büyümeyi vuracak" başlıklı analizinde salgından Çin ekonomisinin nasıl etkileneceğini ve bunun diğer ülkelere olası yansımalarını değerlendirdi. Analizde "Çin'in yavaşlamasından en çok kim zarar görür?" başlıklı bir grafik de yer aldı.

Euronews'in aktardığına göre, Grafikte Çin ekonomisindeki büyümenin yüzde 1 yavaşlaması durumunda bunun diğer ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasını (GSYH) ne kadar etkileceğine yönelik tahminler bulunuyor. Buna göre grafikte bulunan 24 ülkeden 23'ünde gayri safi yurtiçi hasılasa düşerken sadece Türkiye'de artıyor. Çin ekonomisindeki yüzde 1'lik yavaşlama Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasını yüzde 0,05 arttıracak.