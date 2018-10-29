Financial Times: Cemal Kaşıkçı cinayeti muhalif Arapların tüylerini ürpertti

İngiltere'nin popüler yayın organlarından Financial Times gazetesi, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin, Arap ülkelerinden muhalifleri ürküttüğünü ve tedirgin ettiğini yazdı.

Heba Saleh, Simeon Kerr ve Andrew England imzalı haberde, "Muhalif Arap siyasiler ve insan hakları savunucuları için Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, otokratik rejimlerin 2011'dekine benzer bir Arap ayaklanmasının yeniden yaşanmaması için ne denli kararlı olduklarının yeni bir göstergesi" denildi.

BBC'de yer alan habere göre, "Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Bahreyn'e kadar çok sayıda ülkenin yöneticisi 7 yıl önce yaşadıkları sarsıntının ardından muhalifleri hedef almaya başlamışlardı" da denilen haberde, Arap muhaliflere Kaşıkçı cinayetine nasıl baktıkları soruldu.

"Eskiden baskının da bir sınırı olduğu düşünülürdü"

Mısır hükümeti tarafından yasaklanan yüzlerce siyasi internet sitesinden birisinin editörü olan Halit el Belşi, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı cinayeti korkutucu çünkü baskıcı rejimlerin ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Eskiden insanlar baskının da bir sınırı olduğunu düşünürdü" dedi.

Haberde, "Bazı aktivistler için tehdit hissi, Batı'nın, özellikle de Trump'ın, insan hakları ile ilgili kaygıları tamamen bir kenara bırakmış gibi görünmeleriyle katlanarak artıyor ve rakiplerini ezmek için can atan siyasi liderlerin de cesaretlendirildiğini düşünüyorlar" ifadesi yer aldı.