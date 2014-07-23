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Financial Times: Cemaate vurulmuş en büyük darbe

İngiltere'nin Times gazetesi, gözaltına alınan polislerin yolsuzluk soruşturmasını yürütenler olduğuna ve Fethullah Gülen'e yakın isimler olduklarına dikkat çekti

23 Temmuz 2014 23:04

İngiltere'nin önemli gazeteleri Financial Times ve Times, cemaat operasyonuyla ilgili 'cemaate vurulmuş en büyük darbe' yorumu yaptılar.

FinancialTimes gazetesi bugünkü baskında Türkiye'de 'casusluk' iddialarıyla polislere yönelik gerçekleştirilen operasyona ve aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 60'tan fazla polisin gözaltına alınmasına da yer verdi.

Yazıda, gözaltılar için "Erdoğan ve Fethullah Gülen arasındaki mücadelenin ciddiyetine işaret ediyor" ifadesi kullanıldı ve Erdoğan'ın operasyonun farklı alanlara da yayılabileceği yönündeki sözleri aktarılıyor.

"Bu operasyon, hükümetin 'darbe girişimi' olarak nitelediği yolsuzluk soruşturmasına bugüne kadar vurulmuş en büyük darbe oldu" yorumu yapılan haberde Teneo siyasi danışmanlık firması uzmanı Wolfango Piccoli'nin de şu sözlerine yer veriliyor: "İlk adım bu kişileri görevden uzaklaştırmaktı. Gözaltılar ise ikinci aşama oldu. Sanırım daha fazla gözaltı göreceğiz… Yolsuzluk soruşturmasına devam etmek giderek daha riskli hale geliyor."

 

Yolsuzluk soruşturmasını yürütenler

 

Times gazetesi ise gözaltına alınanların Erdoğan'a yakın isimlere yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürütenler olduğuna ve Fethullah Gülen'e yakın isimler olduklarına dikkat çekiyor.

Gazete, skandallara rağmen Erdoğan'ın Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılacağı beklentisi olduğunu ifade ediyor.

 

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