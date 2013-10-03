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Dünya

Financial Times: Berlusconi'nin yıldızı sönmeye başladı

Vergi kaçakçılığından suçlu bulunan Berlusconi, kendisine karşı mahkemelerde -Başbakan Letta'nın desteğiyle- bir cadı avı başlatıldığını iddia ediyor

03 Ekim 2013 12:37

Financial Times'te, dün İtalya'da koalisyon hükümeti için yapılan güven oylamasının ertesinde eski başbakan Silvio Berlusconi'nin, koalisyondan beş bakanını çekerek merkez sol Başbakan Enciro Letta'nın henüz altı aylık hükümetini düşürmeye çalışması sonrası ''Berlusconi'nin yıldızı sönmeye başladı'' başlığıyla haber yapıldı.

Vergi kaçakçılığından suçlu bulunan Berlusconi, kendisine karşı mahkemelerde -Başbakan Letta'nın desteğiyle- bir cadı avı başlatıldığını iddia ediyor.

Ancak Berlusconi'ye kendi partisi içinden yükselen itirazlar neticesinde Başbakan Letta dün yapılan güven oylamasını geçmeyi başardı. Konuyu ön sayfasına taşıyan Guardian, Berlusconi'nin kendisinden daha kurnaz olanlar karşısında yenik düştüğünü yazıyor.

 

İhanet hikayesi

 

 

Financial Times, Berlusconi'nin lideri olduğu PDL partisinde genel başkan yardımcılığını yürüten ve daha bir hafta öncesine kadar en sadık Berlusconi taraftarlarından biri olarak bilinen Angelino Alfano'nun şimdi İsa'yı ele veren havari İşkariyot'a benzetildiğini bildiriyor. Zira Alfano oylama öncesinde koalisyona destek olunması için çağrı yaptı. Gazete, İtalya'daki siyasi gözlemcilerin bu ''ihaneti'' Alfano'nun merkez sağda yeni bir parti kurmayı planladığı şeklinde yorumladıklarını aktarıyor.

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