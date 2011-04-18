Financial Times: Başçı'nın elinde fazla ısınmış bir tepsi var



T24-İngiliz Financial Times, Merkez Bankası Başkanlığı görevini Durmuş Yılmaz'dan devralan Erdem Başçı'nın elinde fazla ısınmış bir tepsi olduğunu yazdı. Gazete, cari açığın büyüklüğü, seçim gerginliği ve küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle Türkiye ekonomisinin kotrolden çıktığını ileri sürdü.

Financial Times gazetesinin arka sayfasındaki haber-yorum (Lex Column) köşesindeki yazılardan biri bugün Türkiye'ye ayrılmış.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz görevini bugün Erdem Başcı'ya devrediyor. Financial Times Durmuş Yılmaz'ı, "bulmaca gibi biri" olarak nitelendirmiş. Gazete Yılmaz'ın bir yandan enflasyonu kontrol edip erkenden hükümetten bağımsız hareket etmeye başladığını, bir yandan da Erdem Başçı'ya alışılmışın dışında bir para politikası devrettiğini belirtiyor.

Financial Times'a göre seçimin yaklaştığı, cari açığın arttığı ve bankaların izlenen para politikasından şikayetçi oldukları bir dönemde, Başçı'nın elinde fazla ısınmış bir tepsi var.

Türkiye'nin toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 2009'da yüzde 4,7 küçüldükten sonra geçen yıl yaklaşık yüzde 9 büyümüştü. Merkez Bankası hızla artan borçlanmayı ve iç talebi soğutmak için doğrudan faiz oranlarını artırmak yerine öncelikle bankaların rezerv zorunluluklarını artırmıştı. Türkiye'nin cari açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı da yüzde 6,5'a çıkmış durumda ve yükselen cari açık giderek daha da fazla artan oranda kısa vadeli sermaye girişleriyle finanse ediliyor.

Tüm bu veriler eşliğinde Türkiye ekonomisinin fazla ısındığının vurgulandığı Financial Times'taki yazı şöyle noktalanmış:

"Cari açığın büyüklüğü, seçim döneminin doğal gerginlikleri ve küresel ekonomideki belirsizliğin sürmesi göz önünde bulundurulduğunda Erdem Başçı, Türkiye'nin kontrolden çıkmış ekonomisini ayakta tutmak için, Merkez Bankası'nın gelişmelerin gerisinde kalmamasına çok dikkat etmelidir."