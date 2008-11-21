Financial Times: ‘Ankara IMF anlaşmasından umutlu’

İngiltere'de yayımlanan günlük ekonomi ve siyaset gazetesi Financial Times, Ankara'nın IMF anlaşmasından umutlu olduğunu yazdı.



Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir anlaşma yapmaya yakın olduğuna dair Türkiye'de hükümet yetkililerinin açıklamalarına dikkat çeken gazete, ancak bu anlaşmanın yapısı, koşulları ve miktarı konusunda henüz nihai kararın verilmediğini bildirdi.



Türkiye'deki iş çevrelerinin yeni bir IMF programı için çağrılarda bulunmakta olduğunu da hatırlatan gazete, bunun gelecek yılki dış finansman ihtiyacının karşılanması için gerekli görüldüğünü yazdı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin mensuplarına yapılacak anlaşmanın 20 ile 40 milyar dolar arasında değişebileceğini söylediğine dair Türk basınında çıkan haberlerden de alıntı yapan gazete, Başbakan'ın da paketin boyutuna dair nihai kararın henüz alınmadığını söylediğine işaret etti.



Gazete IMF paketinin büyüklüğü ve yapısının, hükümetin yerel seçim öncesinde harcamaları ne kadar kısmayı isteyeceğine bağlı olduğunu da yazarken, paketin durumunun diğer yandan da IMF'nin mali politikada bilinen eli sıkı yaklaşımını uygulayıp uygulamayacağına bağlı olduğunu öne sürdü.



IMF'in 2009 yılı için büyüme oranının bugünkü yüzde 4 hedefinden daha gerçekçi bir noktaya, yüzde 2'ye çekilmesini istediğini de öne süren gazete, Türkiye'nin IMF ile yaptığı 10 milyar dolarlık anlaşmanın geçen Mayıs ayında dolmasından bu yana, aslında Başbakan Erdoğan'ın harcamalarda yeni kısıtlamalar konusunda gönülsüz olduğunu iddia etti.



Gazete, uzmanların Türkiye'nin büyüme hedefinde ve mali politikalarında beklenen adımı atması halinde alabileceği gerçekçi miktarın 20 ile 25 milyar dolar arasında değişecek bir miktar olabileceğine yer verdi.



The Guardian gazetesinin konuyla ilgili haberinde de IMF'in, Türkiye ve Letonya ekonomilerine yardım konusunda baskı altına girdiği belirtilirken, Türkiye'nin IMF ile 7 ile 14 milyar sterlin (10-20 milyar dolar) arasında değişen bir paket üzerinde görüşmelerde bulunduğuna inanıldığını yazdı. Gazete Türkiye'nin bu parayla, geçen birkaç ay içinde azalma gösteren doğrudan yabancı yatırımlardan uğradığı kaybı gidermeyi istediğini savundu.

