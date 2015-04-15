Financial Times: Ankara artık güvenilir görülmüyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin artık güvenilir bir ülke olarak görülmediğini yazdı. Gazete bugün dört sayfalık özel bir Türkiye eki yayımladı.

Financial Times'ın uluslararası ilişkiler editörü David Gardner'ın ekteki yazısının başlığı, "Ankara artık güvenilir görülmüyor".

David Gardner yazısına şu satırlarla başlıyor:

"Türkiye dört yıl önce Orta Doğu'da istikrarın temel taşı olarak görülüyordu. Kökleri siyasi İslama dayanan pragmatik bir hükümetin yönetiminde Nato ittifakının sadık bir üyesiydi, Avrupa Birliği üyeliğine de adaydı. Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batı'da, dış güçlerin şekillendirme çabalarına karşı koyan bölgenin en güvenilir ismiydi...Şimdi tüm bunlar çok uzun bir zaman önceymiş gibi görünüyor..."

BBC Türkçe'de yayımlanan yazıda Gardner, dönemin Dışişleri Bakanı olan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "komşularla sıfır sorun" politikasının o dönem yere göre sığdırılamadığını belirtiyor. Şimdi ise Türkiye'nin neredeyse sorun yaşamadığı komşusu olmadığı vurgulanıyor yazıda. Bu noktada örnek verilen ülkeler ise İsrail, Mısır, Suriye ve Irak ile daha düşük ölçekte Suudi Arabistan ve İran.

"Türkiye'yi geçmişte takdir edenlerin çoğu şimdi büyük bir hayalkırıklığı yaşıyor ve bu ülkeye kuşkuyla bakıyor" diyor David Gardner.

'Türkiye'nin cihat hattı'

Gardner'ın yazısı şöyle devam ediyor:

"Türkiye geçen yıla kadar Suriye'ye gitmek isteyen gönüllü cihatçıların topraklarını kullanmalarına izin verdi. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) dışındaki grupları kollamış olsa da, IŞİD muhtemelen Türkiye'nin cihat hattı olmadan Suriye ve Irak'ta direniş hareketini domine edemezdi."

Financial Times yazarı bu noktada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin bir takım oyuncusu olmadığı, hatta IŞİD'i desteklemiş olabileceği izlenimi vermeyi başardığını söylüyor.

Ankara'nın Batılı müttefiklerinin de, Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'i açıkça takdir etmesinden ve Çin ile "cilveleşmesinden" kaygı duydukları belirtiliyor yazıda.

'Erdoğan Türkiye'yi AB üyeliğinden uzaklaştırıyor'

David Gardner, Türkiye'nin AB'yle üyelik müzakerelerinin uzun süredir yavaşlamasında birliğin de ağır sorumluluğu olduğunu belirtse de, ekliyor:

"Sayın Erdoğan'ın otoriter bir tavırla liberal olmayan bir demokrasiye yönelmesi, hukukun üstünlüğünü sorgulaması, ifade ve gösteri özgürlüğünü tehlikeye atması Türkiye'yi AB üyeliğinden uzaklaştırıyor."

Türkiye AB'yle gümrük birliği anlaşmasını genişletmeye hazır. David Gardner ise yoğun ilişkileri olan AB ile Türkiye'nin bununla yetinemeyecekleri kanısında.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen'in, "Hala üyelik dışında derin bir ilişki üzerinde düşünülebilir. Örneğin Norveç gibi ülkelerden daha fazla katkı sağlayabilecek ülkelerle yeni bir ortaklık modeli oluşturulabilir" görüşünü aktarmış yazısında Gardner.

Yazı ise şu satırlarla noktalanmış:

"Türkiye böylesi bir ilişkiye tutunabilir. Özellikle de Britanya gibi başka bir üye AB'den ayrılır ve birlikle ilişkilerini yeniden düzenlerse. İşte o zaman Türkiye yalnız olmayacaktır."