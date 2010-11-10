Financial Times: AB'nin reddettiği ilk ülke Türkiye mi olacak?

T24 - Financial Times gazetesi Bugünkü başyazılarından birini, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ayırdı. Gazete, Türkiye'nin AB'ye üyelik yolunu tıkadığını belirttiği devletlere, bundan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Yazıya başlık olan "Türklerin ümitsizliği" de bu şekilde ortadan kalkabilecek.



'Türkiye'nin merakı haklı görülebilir'

Financial Times, bu konudaki argümanlarını şöyle özetliyor:

"Avrupa Birliği'yle üyelik müzakerelerine başlayıp da, başvurusu reddedilen hiçbir ülke yok. Türkiye, başvurusu reddedilen ilk ülke mi olacağı şeklindeki merakında haklı görülebilir. Avrupa Birliği'nin oy birliğiyle müzakerelere başlama kararı almasından beş yıl sonra, görüşmelerde ilerleme durmuş durumda. Türkiye'nin üyeliğine karşı olanlar, bunu geciktirmek için kitaptaki tüm hileleri kullanıyor. Gerçeği gizleyip, kaçamak tutum almaları yanılgıya dayanıyor: Türkiye gibi hızlı büyüyen ve Orta Doğu'da etkili olan bir ülkeyi kabul etmek, AB'yi ekonomik ve stratejik olarak güçlendirir."

Bu sözlerle, Türkiye'nin AB'ye üye olmaya hazır olduğunu ifade etmek istemediğini belirten gazete, AB İlerleme Raporu'nda da belirtilen Türkiye'deki dini ve etnik azınlık hakları ve basın özgürlüğü önündeki engellerin aşılması gerektiğinin altını çiziyor.

Ancak, Financial Times'a göre, Türkiye'nin üyeliğinin önündeki tek engel bu standartlardaki uyuşmazlık değil.

"Türkiye'ye üyelik için bir yol açacağı taahhüdünde bulunan Avrupa Birliği, şimdi ayak diriyor. 2005 yılından bu yana müzakere edilmesi gereken 35 fasıldan ancak 13'ü açılabildi. 18'i ise engellenmiş durumda ve çoğu Türkiye'nin üyeliğine muhalefetlerini açıkça ilan eden Fransa ve Kıbrıs gibi ülkeler tarafından ve apaçık siyasi nedenlerle... Türkiye, beğeni toplayan bir şekilde, fasıllar müzakereye açılmasa da, bu alanlarda reformlar yapmayı sürdüreceğini açıkladı. Bu doğru bir hamle. "



'Türkiye kamuoyu, AB hevesini kaybedebilir'

Gazete, Türkiye'nin üyeliği önündeki en ciddi engellerden birini ise şöyle ifade ediyor:

"Türkiye'nin üyeliğine muhalifler, gecikmeler sürdükçe Türkiye kamuoyunun Avrupa Birliği'ne üyelik isteğini kaybedeceğini umuyor. Üzücü de olsa, bu mümkün. Ülke içinde AB üyeliğine destek düştü ve Türkiye'nin üyeliğinin en büyük destekçileri olan İngiltere ve İspanya daha az ses çıkarıyor. Bu ülkeler pozisyonlarını daha güçlü savunmalı. Engellenen fasılların görüşülmeye başlanması için bastırmaları iyi bir etki yapabilir. Avrupa Birliği için, en temel sorun olan Kıbrıs uzlaşmazlığını çözmek zor olabilir. Ancak, çözümün ödülü, daha güçlü bir birliğe ulaşmak."