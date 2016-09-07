Financial Times: ABD Suriye'de güvenli bölge istemiyor

Financial Times, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulması talebine Amerika Birleşik Devletleri'nin sıcak bakmadığını yazıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu Çin'de yapılan G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı ikili görüşmelerde Suriye'de güvenli bölge oluşturulması talebinde ısrarcı olduğunu dile getirmişti.

Financial Times, Erdoğan'ın bu talebini "Türkiye, Suriye'deki rolünü artırmak istiyor" diye yorumluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölgeye Türkiye'ye sığınan Suriyelileri yerleştirmek istediğinin belirtildiği haber şöyle devam ediyor:

"ABD bir süredir Türkiye'yi IŞİD'i Suriye'nin kuzey sınırından temizlemek için bir operasyon düzenlemeye çağırıyordu.

"Ancak Washington bölgede resmi bir güvenli bölge oluşturulması önerilerine ısrarla karşı çıkıyor. Bunun ABD öncülüğündeki koalisyonu bölgede çok daha büyük bir askeri yükümlülüğe sokacağından korkuyor."

"Suriye'deki savaşta şu ana kadar büyük oranda hüsrana uğramış olan Erdoğan için, uluslarası desteği de alacağı Türkiye idaresindeki bir güvenli bölge, savaşta çok önemli bir oyuncu olmak anlamına geliyor."

Financial Times, Türkiye'nin bu çağrısına karşılık bulması durumunda, savaş planları hem Rusya hem de ABD tarafından kabul edilmiş olan tek taraf olacağına da dikkat çekiyor.

Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun, Cerablus'un ardından güneye inerek Menbiç ve IŞİD'in elindeki El-Bab'a yöneleceğini yazan Financial Times, bu planlar gerçekleşirse ÖSO'nun Kürt savaşçılara tehlikeli şekilde yaklaşmış olacağını belirtiyor:

"Bu durum aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunu da ciddi şekilde artırır. Hem Türk ordusunun, hem de muhalif savaşçılara verilen maddi desteğin savaş sonuna kadar devam ettirilmesi gerektiği anlamına gelir.

"Uzmanlar böyle bir operasyon için en az 35 bin savaşçıya ve Türkiye'den sürekli bir özel kuvvet ve cephane desteğine ihitiyaç olacağını tahmin ediyor"

TEPAV'dan (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Nihat Ali Özcan gazeteye verdiği demeçte "Bu, yıllar sürecek büyük bir yükümlülük anlamına gelir. Bir bölgeyi aldığınızda, artık onu elinizde tutmak zorundasınızdır ve bu Suriye'de yıllar sürebilir" diyor.