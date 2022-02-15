Financial Times: ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki darbe planı ile ilgili yeni bilgiler paylaştı

T24 Dış Haberler

Rusya yanlısı Ukraynalı siyasetçi Oleg Tsaryov geçen hafta sonu "kayıp köpeğini aramak için" Kırım'ın bayırlarında olduğunu söylese de Batı istihbaratı, kendisinin Rusya işgali durumunda kurulacak kukla hükümetin başına geçmeye hazırlandığına inanıyor.

Financial Times'a konuşan bir Batılı istihbarat kaynağına göre Moskova, ülkede olası bir rejim değişikliği için Tsaryov ve benzer isimlere liderlik rolü vermeyi planlıyor.

Kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da rejim değişikliğine liderlik etmesi için tercihinin Tsaryov olduğunu Britanya, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'ya ABD istihbaratının bildirdiğini aktardı.

Tsaryov konuyla ilgili olarak FT'ye yaptığı açıklamada, "Bu komik bir durum. Bana bir bakın. Önemli biri olmadığım için Rusya devlet televizyonuna konuşmaya bile çağrılmıyorum. Ben Yalta'da bir sanatoryum direktörüyüm.

Britanya daha sonra Ukrayna'da bu hafta sonu yasaklanan Rusça TV kanalını yöneten eski milletvekili Yevhen Murayev'in kukla hükümete liderlik etmek için seçilebileceğini iddia etti. Kremlin ve Murayev bu iddiaları reddetti.

Analistler, Tsaryov ismini mantıklı bulmadıklarını ve Batı'nın Kremlin'deki istihbaratı konusunda soru işaretleri yarattığını belirtti.

Ukrayna'da siyasi danışmanlık yapan Brian Mefford, "Tsaryov itibarsız bir palyaço. O ve Murayev zehirli, Ukrayna karşıtı siyasetçiler" dedi.