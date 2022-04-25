Financial Times'a konuşan kaynaklar: Putin, Ukrayna'da barış anlaşmasından vazgeçti; daha çok toprak istiyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşa son vermek için barış anlaşması konusunda anlaşılması planından uzaklaştığı ve Ukrayna'da daha çok toprak ele geçirmek istediği belirtildi.

Britanya merkezli ekonomi gazetesi Financial Times'a konuşan 3 faklı kaynak, Putin'in barış anlaşması yerine Rus askerlerinin Ukrayna'da daha fazla bölgenin kontrolünü sağlamasını istediğini ifade etti.

Kaynaklardan biri, "Barış anlaşması için umut vardı. Putin üzerine kafa yoruyordu" dedi. Barış müzakereleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Putin'i Buça ve Mariupol'de savaş suçları işlemekle suçladıktan sonra duraklamıştı. Putin, Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisi Moskva batırıldıktan sonra barış sürecinin "çıkmaza" girdiğini söylediği iddia edildi.

Kaynak, "Putin herhangi bir şey imzalamaya karşıydı. Mokva'dan sonra kazanan olarak görülmüyor; çünkü bu utanç verici bir olaydı. Bundan kazanan olarak çıkmanın bir yolunu bulmalı" dedi.

Moskova, barış anlaşması tekliflerinin ilk taslaklarını geçen hafta Kiev'e gönderdiklerini belirtmişti; ancak Zelenski bunun ellerine geçmediğini belirtti.

Bir başka kaynak, Putin'in Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le cuma günü yaptığı görüşmede Ukrayna'nın "bir duvar ördüğünü" ve "Zelenski ile görüşmek için şu an doğru zaman olmadığını" söylediğini aktardı. Müzakerecilerin Putin'in bu ifadelerinden daha fazla toprak alma yoluna gideceği sonucunu çıkardıkları belirtildi.

Barış sürecinde rol alan bir yetkili, "Putin, Zelenski ile yapacağı kişisel görüşmeden önce her şeyin ayarlanmış olmasını istiyor" dedi.

Geçen hafta üst düzey bir Rus komutan, "operasyonlarının" ikinci safhasında Ukrayna'nın güneyinde ve Donbas'ın tamamında kontrolü sağlamak istediklerini; ayrıca Rusya'dan Kırım'a kara erişimi sağlamak istediklerini belirtmişti.