Financial Times: 60'tan fazla ülke IŞİD'e bir yılda 10 binden fazla saldırı düzenlendi, savaş gelirlerini kesemedi!

Financial Times'ta, "IŞİD A.Ş.'nin içinde" başlıklı haberde, 60'tan fazla ülkenin dahil olduğu uluslarası koalisyonun bir yılda 10 bin 600'den fazla saldırı düzenlemesine rağmen, IŞİD'in savaş gelirlerini kesemediği belirtildi.

Ana geliri petrol olan örgütün kontrolü altında tuttuğu bölgelerde günde 34 bin ila 40 bin varil petrol ürettiği, bunun da günlük 1.53 milyon dolarlık bir gelir anlamına geldiği bildiriliyor.

Gazetenin konuştuğu Batılı diplomat ve istihbarat yetkilileri de, uluslararası koalisyonun saldırılarının IŞİD'in finansal gücünü kırmakta başarısız olduğunu kabul ediyor.

IŞİD'in petrol üretimini hava saldırılarına adapte ederek ticareti sürdürdüğüne, bunun dışında vergi, haraç ve tarihi eser kaçakçılığından da ciddi şekilde gelir elde ettiğine dikkat çekiliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Koalisyonun rafineri ve petrol boru hatlarını hedef alan saldırılarına rağmen IŞİD'in petrol ticaretini sürdürebilmesi, düşmanlarının örgütü güçsüz bırakma amacının zorluklarını gözler önüne seriyor. IŞİD'in finansal durumu, ABD ve müttefiklerinin 11 Eylül saldırılarının ardından finansal gücünü kırdığı El Kaide'ninkiyle tezat oluşturuyor. IŞİD ihtiyaç duyduğu paranın büyük kısmını, hükmettiği topraklar içinden elde edebiliyor".

'Yanlış hedefleri vurmak yerel halkı cihatçılara yaklaştırır'

Bölgedeki kaynaklar petrolün yüzlerce derme çatma kuyudan çıkarıldığını belirtiyor. Bu kuyulardan onlarcasının IŞİD ile bağlantısı olmayan Suriyeliler tarafından işletildiği ve tırlarla sevkedildiği; yerlilere ait petrol tırları ile IŞİD'e ait tırları ayırt etmenin de çok zor olduğu, bu nedenle tırların vurulamadığı belirtiliyor.

Batılı bir diplomat, "Bir tır şoförünü yanlışlıkla öldürürseniz, bir ailenin daha cihatçılara katılmasına neden olursunuz. Toplumu radikalleştirme riskiyle karşı karşıyasınız" diyor.

Uzmanlara göre petrolün IŞİD kontrolü altındaki alanların dışına çıkmasını engellemek de yararsız çünkü IŞİD bu petrolü kendi toprakları içinde satarak çok büyük paralar kazanıyor.

Financial Times, uluslararası koalisyonun bu duruma çözüm oluşturmak için Suriye'de IŞİD dışındaki gruplara ucuza petrol sağlamayı düşündüğünü yazıyor.

Gazeteye konuşan Batılı yetkililere göre 'IŞİD'in ekonomisi bir noktada tıkanacak ancak bunun ne zaman olacağını kimse bilmiyor'...