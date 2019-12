-FINANCIAL TIMES: "OBAMA, ERDOĞAN'I UYARDI" LONDRA (A.A) - 16.08.2010 - Londra'dan yayımlanan ekonomi gazetesi Financial Times, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Haziran ayında Kanada'nın Toronto kentindeki G20 Zirvesi sırasında görüştüğü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'nin İsrail ve İran'a karşı farklı tavrından dolayı uyardığını bildirdi. Gazetede "Amerika Birleşik Devletleri, silah anlaşması konusunda Türkiye'ye ültimatom veriyor" manşetiyle çıkan haberde, Obama'nın Başbakan Erdoğan'a, Türkiye'nin İran ve İsrail'le ilgili politikasını değiştirmediği takdirde Amerika'dan satın almak istediği silahları edinme şansının az olduğunu söylediği belirtildi. Habere göre, Amerikan yönetiminden adını açıklamak istemeyen üst düzey bir yetkili, Obama'nın Başbakan Erdoğan'a Türkiye'nin aldığı bazı tutumların Kongre'de direnişe yol açacak sorunlara neden olduğunu söylediğini ifade etti. Yetkili, bu sorunların "müttefik olarak Türkiye'ye güven duyup duymamayla ilgili olduğunu" söyledi. Financial Times, Obama'nın Erdoğan'a uyarısının çok önemli olduğunu zira Ankara'nın Amerika'dan insansız hava aracı, özellikle de füze de taşıyabilen Reaper'lardan, almak istediğini belirtti. Gazeteye göre Türkiye, Amerikan ordusu 2011 sonunda Irak'tan çekildikten sonra, terör örgütüne karşı bu araçları satın almak istiyor. Gazete, Amerikan yasaları gereği, ABD Yönetimi'nin, Türkiye gibi NATO müttefiklerine büyük miktarda silah satmadan 15 gün önce Kongre'yi bilgilendirmesi gerektiğini hatırlattı. Gazeteye göre, Kongre satışları önleyecek bir yasayı onaylamadıkça, teknik olarak silah satışlarının tamamlanması mümkün ancak Kongre'deki bir direniş de ABD Yönetimi'ni siyaseten popüler olmayan satışlardan vazgeçmeye itebilir.