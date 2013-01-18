Financial Times: 3 Kürt'ü öldürenler başarısız oldu, törene katılanlar barış başörtüsü taktı

Financial Times gazetesi Paris'te geçen hafta öldürülen üç Kürt kadının cenazesinin barış görüşmelerine desteği yansıttığını belirtti.

Haberde "Tabutlar yasaklı örgütün bayrağına sarılmıştı ama törene katılanlar beyaz barış başörtüsü taktılar" denildi.

Törenden önce Başbakan Erdoğan'ın kışkırtma uyarısı yaptığı dikkat çekilen haber özetle şöyle devam ediyor:

"Televizyonların cenaze törenini canlı yayınlamaması gergin havanın bir işaretiydi. Tören Kürt bölgelerinde hem öldürülen Kürt kadınlara duyulan sempatinin derinliğini hem de PKK'yla Erdoğan arasında yeni palazlanan barış görüşmelerine desteği yansıttı. Kadınların esrarengiz suikastında asıl hedefin bu barış görüşmeleri olduğu söyleniyor. Hem iktidar partisi hem de Kürt partisinin milletvekilleri suikastların arkasında Ankara'nın bölgesel rakibi İran'ın olabileceğini ve Tahran'ın PKK içindeki muhalif bir grupla işbirliği yapmış olabileceğini öne sürdü. İran'ın yarı resmi haber ajansı FARS, Türkiye'yi, İran'daki Kürtleri kışkırtmak için PKK'yla işbirliği yapmakla suçlamıştı. Tahran suikastla ilgisi olduğu iddialarını reddediyor ve barış sürecine destek verdiğini söylüyor.”



‘Cinayetlerin arkasında kimin olduğu önemli değil’



“Pennsylvania'daki Lehigh Üniversitesi'nden Türkiye uzmanı Henry Barkey ise, 'Bir dereceye kadar cinayetlerin arkasında kimin olduğu önemli değil. Çünkü başarılı olamadılar' diyor.

Hem Türk hükümeti hem de Kürt aktivistlerin adımlarını dikkatli atması görüşmelerin hala canlı olduğunu gösteriyor. Ama sürecin önünde zorlu engeller var."

Görüşmelerde Irak sınırındaki PKK güçlerinin geri çekilmesinin tartışıldığına dair haberlerin yer aldığını belirten Financial Times, Türk Hükümeti'nin baş muhatabı olan PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın gelişmeleri takip edebilmesi için odasına televizyon gönderildiğini yazıyor.

Hükümetin Kürt sorununun çözümü yolunda bazı adımlar attığı belirtilen haber şöyle devam ediyor:

"Henri Barkey, Türkiye'nin krizin sona ermesi için daha geniş çaplı değişiklikleri kabul etmesi olasılığı olduğunu söylüyor. Barkey, 'İnsanlar okullarda anadilde eğitimi kabul etmeye hazır. Ülke savaştan bıktı ve tutumlar değişti. Amerika'da eşcinsel evliliklerine bakışın değişmesi gibi' diyor. Barkey, Türk vatandaşlığından etnik referansların çıkarılması için anayasanın değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ama zamanlama Erdoğan için bir sorun olabilir. Erdoğan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan, görüşmelerin bir-iki yıl sürebileceğini belirtiyor. Bu durumda birkaç ay içinde anayasayı geçirme umudunda olan hükümetin planlarıyla senkron tutmayabilir. Dahası Türk Hükümeti Öcalan'ın Kürtler adına konuştuğunu kabul etti ama Öcalan’ın gerçekten bunu yapıp yapamayacağına dair soru işaretleri var."



BBCTürkçe