Financal Times: Erdoğan yüzünü Doğu’ya çevirdi

Financial Times yazarı Philip Stephens, küçük olayların büyük bir resmi aydınlatabileceğini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Paris’te “Bizans’tan İstanbul’a” adlı sergiyi açarken sakız çiğnemesinin, Fransa’nın Türkiye’nin AB üyeliği isteğine kibirle yaklaştığını gösteren bir metafor olarak algılandığını yazdı.



Türkiye’nin AB üyeliği için doğru yönde birçok adım attığını kaydeden yazar, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkanların, Ankara’nın kendisinden beklenenleri yerine getirebilecek gibi görünmesinden korktuğunu savundu. Böyle tavırların Türkiye’nin sabrını tükettiğini yazan Stephens, “Erdoğan hükümeti doğuya yönelmeye karar verdi” diye yazdı ve Türkiye’nin Ortadoğu’da bir arabulucu ve barış gücü olarak ortaya çıktığını kaydetti.



Suçlamalar



Yazıda, hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtlamak, İslam’ın ahlak kurallarını empoze etmek ve Doğan Yayın Holding’e kesilen vergi cezalarıyla muhalefeti bastırma kampanyası yürütmekle suçlandığı belirtildi. Yazının sonunda, “Demokratik, Batı’ya dönük bir Türkiye yetiştirmek Avrupa’nın çıkarınadır. Türkiye’nin güvenliği Batı’nın güvenliğidir. Ama Sayın Sarkozy ve onun gibiler geçmişe tutunmaktan başka bir şey istemiyor” denildi.