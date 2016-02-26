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Dünya

Financal Times: Büyük güçler, Kürtlerin talepleriyle yüzleşmek zorunda

"Kürt sorunu Türkiye siyasetine yön veriyor"

26 Şubat 2016 14:33

Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Wilson Center'ın Orta Doğu Programı Direktörü Henri Barkey, Financial Times'ta yayınlanan yorum yazısında bölgede Kürtlerin bugün, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar etkili olduğunu yazdı.

Kürtlerin Irak ve Suriye'de güç dengesini ellerinde tuttuklarını belirten Barkey "Büyük ya da küçük güçler bu kez Kürtlerin talepleriyle, daha önce hiç olmadığı kadar yüzleşmek zorunda" diyor.

Barkey, Kürt PYD güçlerinin Suriye'deki savaşta IŞİD'e karşı en etkili güç olması nedeniyle ABD'nin Kürtler ve Türkiye arasında kaldığını, Washington'ın iki tarafa da ihtiyaç duyduğunu ve zor bir denge politikası içinde olduğunu belirtiyor.

Berkey'e göre "ABD tüm tarafları tatmin edemeyecek olsa da, mevcut ikilem Türkiye ile Suriye ve Türkiye'deki Kürtler arasında, tüm tarafların ve IŞİD ile mücadelenin de yararına olacak bir pazarlık imkanı sunuyor."

 

Kazan-kazan formülü

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin ardından Suriye'de de özerk bir Kürt devleti kurulmasından endişe ettiğini hatırlatan Barkey, Kürt sorununun Türkiye siyasetine yön veren konu haline geldiğini yazıyor.

Barkey'nin analizi şöyle devam ediyor:

"Mevcut durum istikrarsız... Özellikle Erdoğan'ın ABD'den PYD ve Türkiye arasında tarafını seçmesini istemesiyle durum kontrolden çıkabilir. Ama ABD'nin aracı olabileceği bir kazan-kazan ihtimali var: Türkiye'deki PKK militanlarının Kuzey Irak ve Suriye'ye çekilmesi karşılığında Türkiye'den Suriye'deki Kürt bölgelerine müdahale etmeme sözü alınabilir.

Bu anlaşmanın avantajı Türkiye'nin bazı Kürt bölgelerinde Suriye'deki gibi bir yıkıma neden olan çatışmayı durdurmak, aynı zamanda PYD ve ABD'nin IŞİD'le savaşa odaklanmasını sağlamak olabilir."

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