Financial Times: Erdoğan muharebeyi kazandı ama savaş bitmedi

Financial Times'ta yayımlanan Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin kaleme alınan yazıda "Erdoğan son muharabeyi kazandı ama savaş henüz bitmedi" denildi. Yazıyı kaleme alan kişi ise geçmişte Türkiye'de de görev yapmış olan Financial Times'ın dış haberler editörlerinden David Gardner. Gardner, Erdoğan'ın ve onun lideri olduğu AKP'nin "şaşılacak derece güçlü bir oy toplama makinası" olduklarını söylüyor. AKP'nin 2002'den bu yana üstüste altıncı seçim zaferini kazandığını ve bu sürede iki kez de referandumdan galip çıktığını hatırlatmış Gardner.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yazarın dikkat çektiği nokta ise son yerel seçimlerin temelde AKP ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında geçmemesi ve iktidar partisi ile Gülen Cemaati arasında ölümcül bir mücadele olması. Gardner'a göre yolsuzluk dosyalarının sızdırılmasına yönelik bir kampanya yürüten, hatta ulusal güvenlik alanına da giren Gülen Cemaati mensupları kendilerine fazla güvenmiş görünüyor.

Erdoğan'ın zafer konuşmasındaki "İnlerine gireceğiz" cümlesini hatırlatan Gardner, mevcut kinci tavrını sürdürmesi halinde, Erdoğan'ın da altından kalkamayacağı işlere girebileceği kanısında.

"Bu seçim sonucu etkileyici olursa olsun Erdoğan muharebeyi kazandı, savaşı değil" diyen Financial Times editörünün yazısında şu satırlar var:

"Beklenmedik derecede başarılı seçim sonucu, Erdoğan'ın artık cumhurbaşkanı adayı olmak ile dördüncü dönem başbakanlık yapmak arasında bir tercih yapması gerektiği anlamına geliyor. Erdoğan daha önce parti liderlerinin en fazla üç dönem görev yapmalarına imkan veren AKP tüzüğüne uyma sözü vermişti. Ancak yürütme gücünü koruması ve partisini kontrol etmeyi sürdürmesi için, büyük oranda resmi ve partiler üstü bir görev olan cumhurbaşkanlığı yerine başbakanlığı seçmesi, genel seçimlerin de Mayıs 2015'ten çok daha önce yapılması gerekir."

"Eğer Erdoğan beklerse, ekonomik büyümedeki düşüş olumsuz etkilerini göstermeye başlayacaktır. Özellikle de para politikalarının dünya çapında yavaş yavaş sıkılaştırılmasının ucuz para döneminin sonunu getireceği ve Türkiye'nin kısa vadeli sermaye akışlarına karşı ne kadar korunmasız olduğunun daha da ortaya çıkacağı düşünüldüğünde."

"Seçmenin önemli bir bölümünün desteğini almak normalde piyasalara istikrar mesajı verir. Ancak bu durum, Sayın Erdoğan düşmanlarına sert sözlerle saldırmaya, hukukun üstünlüğünü bir tarafa bırakmaya ve herşeyden önemlisi de iş dünyasında ve medyada düşman sayılan kişilerden intikam almaya devam ederse değişebilir."

"Seçimler geride kalmış, Sayın Erdoğan daha da güçlenmiş olsa da, bu da değişebilir. Devlet kurumlarının ve hukukun daha da ayaklar altına alınması, internete ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, özellikle de yeni yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının hasıraltı edilmesi, kitlesel protesto gösterilerini kısa sürede yeniden alevlendirebilir."

"Son seçim öncesi kendisini çok az dizginleyen bir Başbakan, zaferinden sonra muhtemelen bunu kendisine hakim olmasına yönelik bir öğüt olarak görmeyecektir."