-Finallere katılacak son 4 takım belli oldu ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılacak son 4 takım belli oldu. Hırvatistan, İrlanda, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz, dün akşam oynanan play-off eleme turu rövanş karşılaşmaları sonucunda finallere katılma hakkını kazandı. Polonya ile Ukrayna'nın ev sahipliğinde, 8 Haziran 2012'de başlayacak şampiyonaya, eleme gruplarını ilk sırada tamamlayan Almanya, Rusya, İtalya, Fransa, Hollanda, Yunanistan, İngiltere, Danimarka ve İspanya ile en iyi ikinci konumuna sahip İsveç doğrudan katılma hakkını almıştı. Ukrayna ile Polonya, turnuvaya ev sahibi sıfatıyla katılacak.