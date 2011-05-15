-FİNALİSTLER BELLİ OLDU ROMA (A.A) - 15.05.2011 - Barış Seçkin - Roma Açık Tenis Turnuvası'na, erkekler ve kadınlarda bugün yapılan yarı final maçlarıyla devam edildi, turnuvada finale yükselen raketler de belli oldu. İtalya'nın başkenti Roma'daki ''Foro Italico'' bölgesinde yer alan toprak kortlarda düzenlenen ve toplam 4 milyon 800 bin dolar ödüllü turnuvanın yedinci gününde, yarı final karşılaşmaları oynandı. Erkeklerde yarı finalin ilk mücadelesinde, dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada dünya 3 numarası Federer'i eleyen 16 numaralı seribaşı Richard Gasquet'i 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi. Bu sonuçla Nadal, Roma'da bir kez daha finale yükselirken, daha önce oynadığı 5 finalden de zaferle ayrılmıştı. Nadal, geçen yıl vatandaşı David Ferrer'i yenerek, Roma'da zirveye çıkarken, bu başarı kendisini 2010 yılında zirveye taşıyan başarıların ilk halkası olmuştu. Erkeklerdeki ikinci yarı final maçında ise sezon başından beri bileği bükülmeyen dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray ile karşılaştı. Maçın ilk setini Sırp raket Djokovic, 6-1 alırken, ikinci sete ağırlığını koyan Andy Murray seti 6-3 aldı ve durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın final setinde, iki usta raket birbirine üstünlük sağlayamayınca set, 6-6'lık eşitlikle tie-break'e uzadı. Tie-break sonucunda, Murray'e 7-6(2)'lik üstünlük kuran Djokovic finale yükselmeyi başardı. Djokovic finalde dünya 1 numarası Rafael Nadal ile oynayacak. İkili, geçen hafta Madrid Açık'ta karşı karşıya gelmiş, Sırp raket, Nadal'ı evinde yenerek, zafere ulaşmıştı. -SHARAPOVA'DAN ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ SİNYALİ- Roma Açık Tenis Turnuvası'nda kadınlar yarı final maçları da büyük çekişmeye sahne oldu. Kadınlar tenisinin 1 numarası ve Türk Hava Yolları'nın tanıtım yüzü olan Danimarkalı Caroline Wozniacki, bu sezona iyi bir performans sergileyen 7 numaralı seribaşı Maria Sharapova'ya elenmekten kurtulamadı. Çekişmeli geçen mücadeleyi Sharapova, 7-5 ve 6-3'lük setlerle kazandı ve adını finale yazdırdı. Bu sezon çıkışa geçen raketlerinden 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Samantha Stosur da 4 numaralı seribaşı Çinli Na Li'yi 7-6(6) ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. Turnuvanın yarınki son gününde, önce 6 numaralı seribaşı Samantha Stosur ile 7 numaralı seribaşı Maria Sharapova arasındaki final mücadelesi yapılacak ardından da erkekler finalinde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic kozlarını paylaşacak.