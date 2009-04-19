Finalin renkleri 'mavi-beyaz'



FA Cup yarı finalinde Everton, normal ve uzatma süresi berabere sonuçlanan maçta Manchester United'ı penaltılarla yenerek finalde Chelsea'nin rakibi oldu.





Everton ve Manchester United arasında oynanan FA Cup yarı final mücadelesinin galibini penaltılar belirledi.



Wembley'de oynanan mücadelede 120 dakika golsüz tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.



Finale çıkacak ekibi belirleyecek penaltı atışlarında Manchester United adına Rio Ferdinand ve Dimitar Berbatov, Everton adına ise Tim Cahill penaltı vuruşlarından yararlanamadı.



Everton, kullandığı son penaltıyı Jagielka’nın gole çevirmesi sonucu Manchester United'ı 4-2 yenerek finale çıkan taraf oldu.



Everton’ın finaldeki rakibi Cumartesi günü Arsenal’i 2-1 yenen Chelsea oldu.



