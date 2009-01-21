Finalin ilk sahibi MANU



Wembley'e ilk bileti Manchester United kaptı! Manchester United, Carling Cup Yarı Final rövanş karşılaşmasında Old Tafford'da ağırladığı rakibi Derby County'i 4-2 yenerek, kupada final vizesi alan taraf oldu.



'Kırmızı Şeytanlar'a finali getiren goller, karşılaşmanın 16. dakikasında Nani, 22. dakikada O'Shea, 34. dakikada Tevez ve 89. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltısından gelirken, Derby'nin sayılarını ilki penaltıdan olmak üzere 80. ve 90. dakikalarda Barnes kaydetti.



İki takım arasındaki yarı final ilk maçını Derby County 1-0 kazanmıştı. Bu sonucun ardından rakibine toplamda 4-3'lük üstünlük sağlayan Manchester United, Wembley Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşması için ilk vizeyi alan takım oldu.



Carling Cup'ta finalin bir diğer ismi Çarşamba gecesi belli olacak. Manchester United'ın ardından ikinci bileti almak için Burnley ile Tottenham kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçını Tottenham 4-1'lik skorla kazanmıştı.