-FİNALİN ADI: NADAL-FEDERER LONDRA (A.A) - 28.11.2010 - ATP Sezon Sonu Turnuvası'nda (ATP World Tour Finals) 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenerek finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da oynanan maçın ilk setinde üstün bir performans sergileyen ve iki kez servis kıran Roger Federer, rakibinin sadece 1 oyun almasına izin verdi. İsviçreli raket, 32 dakika süren seti 6-1 kazandı. İkinci sete iyi bir başlangıç yapan 23 yaşındaki Sırp tenisçi, oyunlarda 3-0 öne geçti. Rakibine karşılık vermekte gecikmeyen Federer, üst üste 3 oyun alarak durumu 3-3 yaptı. 9. oyunda Djokovic'in servisini kıran ve 5-4 üstünlük sağlayan Federer, seti 6-4, maçı da 2-0 kazanarak finale adını yazdırdı. Karşılaşmada Federer 4, Djokovic 2 ''ace'' atarken, İsviçreli raket 1, Sırp tenisçi ise 3 çift hatayla maçı tamamladı. Federer, 11 servis kırma şansından 4'ünü değerlendirirken, Djokovic bu fırsatı bir kez yakaladı ve rakibinin servisini kırdı. ATP Sezon Sonu Turnuvası'nda final maçı yarın TSİ 19.30'da, 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile 2 numaralı seribaşı Roger Federer arasında oynanacak. Roger Federer, 2003, 2004, 2006 ve 2007 yıllarında ATP Sezon Sonu Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşırken, 2005 yılında da finalde David Nalbandian'a yenildi. Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşarak bu yıl çok iyi bir sezon geçiren Nadal ise turnuvada ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.