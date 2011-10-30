Finalin adı: Kvitova ve Azarenka





T24- TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonasında tekler yarı final maçında Çek Petra Kvitova, Avustralyalı Samantha Stosur'u 2-1 yenerek, ilk finalist oldu







Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın beşinci gününde teklerde ilk yarı final maçında bu yılın Wimbledon galibi Kvitova, ABD Açık 2011 şampiyonu Stosur'u 5-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.





Karşılaşmaya rakibinin servisini kırarak başlayan Çek raket, kendi servis oyununu da alarak, 2-0 öne geçti. 8. oyunda 40-0 geriden gelerek, rakibinin servisini kıran Stosur, 9. oyunu da alarak, maçta 5-4 öne geçmeyi başardı. Kvitova, servis kullandığı 10. oyunu alarak, 5-5 eşitliği sağladı. Ancak 11. oyunu alan Stosur, 12. oyunda da rakibinin servisini kırarak, ilk seti 7-5 kazanıp, 1-0 öne geçti.





İkinci setin 3. oyununda rakibinin servisini kıran Kvitova, 4. oyun sonunda 3-1 öne geçti. 5. oyunda 40-0 öne geçen Çek tenisçi, 3 kez rakibinin servisini kırma şansını değerlendiremeyince, geriden gelen Stosur oyunu alıp, durumu 3-2 yaptı. İki servis oyununu alan Kvitova, 9. oyunda da rakibinin servisini kırıp, 2. seti 6-3 kazanarak, maçta 1-1 eşitliği sağladı.





Üçüncü sete iyi başlayan Çek raket, iki kez rakibini servisini kırıp, üst üste 5 oyun alarak, 5-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Stosur, arka arkaya 3 oyun alarak, 8. oyun sonunda durumu 5-3 yaptı. Ancak Kvitova, servis kullandığı 9. oyunu alarak, 3. seti 6-3 ve 2 saat 5 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak, teklerde finale çıkan ilk tenisçi oldu.





Grup maçlarında 3 maçta da yenilgi almadan yarı finale çıkan Kvitova, şampiyonada yaptığı 4. maçından da galibiyetle ayrılarak, yenilgisiz finale çıktı. Stosur ile daha önce yaptığı 2 maçı da set vermeden kazanan Çek raket, rakibine karşı 3. maçını da kazanmayı başardı.

Azarenka adını finale yazdırdı





TEB BNP Paribas WTA Championships Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası'nda tekler yarı final maçında Belarus Victoria Azarenka, Rus Vera Zvonareva'yı 2-0 yenerek finale çıktı.





Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın beşinci gününde, teklerde yapılan ikinci yarı final maçında Azarenka, Zvonareva'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.





Karşılaşmanın ilk setinde 3 kez rakibinin servisini kıran Azarenka, 1. seti 6-2 kazanarak, 1-0 öne geçti.





İkinci setin başında iki sporcu da kendi servis oyunlarını alırken, 6. oyunda rakibinin servisin kıran Azarenka, 4-2 öne geçti. 7. oyunda Zvonareva, servis kırarak durumu 4-3'e getirdi. Ancak, 8. oyunda rakibinin servisini bir kez daha kıran Azarenka, 40-15 geriden geldiği 9. oyunu da alarak, 2. seti 6-3 ve 1 saat 42 dakika süren maçı da 2-0 kazandı.





Kvitova son maçta üstün





Azarenka ile Kvitova arasındaki final maçı saat 17.00'de başlayacak. İki tenisçi arasında daha önce yapılan 5 maçın 3'ünü Kvitova, 2'sini Azarenka kazandı. Rakibine en son 2009 yılında Avustralya Açık'ta yenilen Kvitova, Azarenka'yı son 3 maçta da yenmeyi başardı.





Sinan Erdem’de bayram coşkusu





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Sinan Erdem Spor Salonu’nda 10 bin Türk bayrağı ve 4 bin 500 Türk bayraklı tişört dağıtıldı. Turnuva boyunca salonda anonsları yapan ABD’li spiker, günün açılışında Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. WTA’dan alınan özel izinle; top toplayıcı çocuklara Türk bayraklı tişörtler giydirildi. Kort kenarında görev yapan özel güvenlik görevlileri de kırmızı ceket ve beyaz gömlek giydi.





Depremzedelere 250 bin dolar bağış





WTA (Kadın Tenisçiler Birliği), depremzedeler için 250 bin dolar bağış yaptı. Petra Kvitova ile Samantha Stosur arasında yapılan yarı final maçının ardından iki tenisçi ile birlikte korta gelen WTA Başkanı Stacey Allaster ve Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç, üzerinde 250 bin dolar yazan temsili büyük bir çek ile medyaya poz verdi

