Finalin adı Dementieva- Safina

Pekin Olimpiyat Tenis Merkezi'ndeki oyunların tenis müsabakalarının 7. gününde, tek bayanlar yarı final maçları yapıldı.

İlk maçta 5 numaralı seribaşı ve Sydney-2000'in gümüş madalyalı ismi Dementieva, yurttaşı 9 numaralı seribaşı Vera Zvonareva önünde toplam 2 saat 5 dakika süren maçta 6-3 ve 7-6'lık (7-3) setlerle 2-0 galip gelerek adını finale yazdırdı.

Diğer maçta ise 6 numaralı seribaşı olan ve olimpiyatlarda ilk kez yer alan Dinara Safina, toplam 2 saat 10 dakika süren maçta, evsahibi ülkeden Li Na'yı 7-6 (7-3) ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek, Dementieva'nın finaldeki rakibi oldu.

Çeyrek finalde favorilerden ABD'li Serena Williams'ı elemeyi başaran Dementieva ile Safina arasındaki tek bayanlar final mücadelesi 17 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Bu arada 17 Ağustos Pazar günü Li Na ve Vera Zvonareva arasında da bronz madalya mücadelesi yapılacak.