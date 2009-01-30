Finalin adı belli oldu

Serena rekoru garantiledi

RAKİP SAFİNA

Teniste sezonun ilk Grand Slam mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda sona yaklaşılıyor.Melbourne Park Kortları'nda yapılan, toplam 22 milyon Avustralya Doları ödüllü turnuvanın 11. gününde tek bayanlarda finalistler belli oldu.Günün iki yarı final mücadelesi sonucu rakiplerini yenen Serena Williams ve Dinara Safina, sezonun ilk Grand Slam'inde final oynamaya hak kazandılar.Tek bayanların 2 numaralı seri başı Serena Williams, yarı finalde 4 numaralı seri başı Elena Dementieva ile karşılaşırken, 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanan taraf oldu. 1 saat 39 dakika süren mücadelede Dementieva 8 kez çift hata yaparken, Williams de 10 kez ace attı. İkinci sette 3-0 geriden gelerek kazanmayı başaran ABD'li raket, maçı final setine bırakmadı ve kariyerinin 4. Avustralya Açık finaline yükseldi.Daha önce oynadığı 3 finali de kaybetmeyen Serena Williams, kariyerinin 10. Grand Slam şampiyonluğu için mücadele edecek.2009'daki 15 maçlık galibiyet serisi Serena karşısında son bulan Rus tenisçi Elena Dementieva ise, kariyerinin ilk Avustralya Açık finaline yükselme şansını da kaçırmış oldu.Serena Williams'ın 31 Ocak Cumartesi sabahı oynanacak final maçındaki rakibi ise yine bir Rus olacak.Tek bayanların diğer yarı final mücadelesinde 3 numaralı seri başı Dinara Safina, 7 numaralı seri başı Vera Zvonareva ile karşılaştı. İki Rus raketin mücadelesinde gülen taraf, 6-3 ve 7-6'lık set sonuçlarıyla Safina oldu.Safina 1 saat 46 dakikalık maçta tam 42 basit hata yapmasına karşın, etkili servisleri ve file önündeki başarılı vuruşlarıyla sonuca gitmesini bildi.Geçtiğimiz yılın Fransa Açık finalisti 23 yaşındaki Dinara Safina, kariyerinde Avustralya'da ilk kez final maçına çıkacak.