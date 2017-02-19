T24 LogoT24 Logo
Spor

Finalin adı Anadolu Efes - Banvit

Efes, Pınar Karşıyaka'yı 79-94 mağlup ederek finale çıkan son takım oldu

19 Şubat 2017 16:37

Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda Pınar Karşıyaka'yı 79-74 yenen Anadolu Efes, finale yükseldi. 

Anadolu Efes, karşılaşmaya Dunston ve Doğuş Balbay'ın basketleriyle başlarken, Pınar Karşıyaka, rakibine Summers ve Ponitka'nın 3 sayılık basketleriyle karşılık verdi ve 4. dakikayı 9-7 önde geçti. Cedi Osman ve Heurtel'in de devreye girmesiyle kontrolü eline alan İstanbul ekibi, ilk çeyreği 21-17 üstün bitirdi.

Thomas'ın 3 sayılık basketiyle 2. çeyreğe giren Anadolu Efes, Dunston'ın pota altı sayılarıyla 12. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 26-17. Yaptığı baskılı savunma sonrasında kaptığı topları Ponitka, Owens ve Summers ile skora çeviren İzmir temsilcisi, yakaladığı 8-3'lük seriyle 14. dakikada farkı 4 sayıya (29-25) indirdi. Brown ile 3 sayı çizgisinin gerisinden art arda isabetler bulan Pınar Karşıyaka, yine bu oyuncunun serbest atış çizgisinden ürettiği sayılarla 18. dakika içinde 36-35'lik skorla üstünlüğü eline geçirdi. Anadolu Efes, Muhammed Baygül'ün sayılarına Brown ile yanıt verdi ve soyunma odasına 39-38 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi giren taraf Anadolu Efes oldu. Dunston ve Granger ile etkili olan İstanbul ekibi, 22. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 43-38. Summers ile üst üste sayılar üreten Pınar Karşıyaka, 7-2'lik seri bularak 25. dakikada skora bir kez daha denge getirdi: 45-45. Dunston, Granger ve Honeycutt'ın basketleriyle rakibine 9-2'lik seriyle yanıt veren Anadolu Efes, 27. dakikada farkı tekrar 7 sayıya (54-47) çıkardı. Pınar Karşıyaka, Green ve Owens ile skor bulsa da Anadolu Efes, çeyreği 61-56 önde tamamladı.

Anadolu Efes, final periyodunda Heurtel, Granger ve Dunston ile etkili olmaya devam etti. Rakibinin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren İstanbul temsilcisi, 35. dakikayı 68-62 üstün geçti. Green ve Brown'un etkili oyunlarıyla maçta kalan Pınar Karşıyaka, bitime 2,5 dakika kala 70-69'luk skorla farkı 1 sayıya düşürdü. Brown ile dış atışlardan, Dunston ile de pota altından skor üreten Anadolu Efes, son 1,5 dakikaya 75-69 önde girdi. Heurtel önderliğinde rakibinin öne geçme çabalarını karşılıksız bırakan Anadolu Efes, karşılaşmadan 79-74 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, finalde Banvit ile karşılaşacak.

ETİKETLER

Anadolu EfesBanvitkupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24