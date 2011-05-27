-FİNALİ FIRAT AYDINUS YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Bank Asya 1. Lig play-off finalinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Orduspor arasında 29 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Mete Kalkavan. Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu'nun ardından Bank Asya 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkacak 3. ve son takımın belli olacağı final maçı Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.