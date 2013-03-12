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Spor

Finali Cüneyt Çakır yönetsin!

Manchester United - Real Madrid maçıyla futbol gündemine oturan Cüneyt Çakır, bir ankete göre Devler Ligi finalinin şu an için favorisi

12 Mart 2013 10:04

'Wembley'deki Şampiyonlar Ligi finalini hangi hakem yönetsin?' konulu ankette, Cüneyt Çakır önde gidiyor.
 
Manchester United - Real Madrid maçıyla futbol gündemine oturan Cüneyt Çakır, bir ankete göre Devler Ligi finalinin şu an için favorisi.

Çakır, dünyanın en önemli hakem sitelerinden 'Football Refereeing'in 'Şampiyonlar Ligi finalini kim yönetsin?' anketinde ilk sırada bulunuyor.

Hakem dünyasında saygın bir yere sahip olan sitenin anketinde yer alan diğer hakemler, Alman Felix Brych, İtalyan Nicola Rizzoli ve Slovenya'dan Damir Skomina.

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki ManU - Real Madrid maçında, Nani'ye gösterdiği kırmızı kartla gündeme oturmuştu. UEFA, özellikle İngiliz takımı ve medyasının ağır bir şekilde eleştirdiği Çakır'a sahip çıkmıştı.

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