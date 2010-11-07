-FİNALİ 700 MİLYON KİŞİNİN TV'DEN İZLEMESİ BEKLENİYOR JOHANNESBURG (A.A) - 11.07.2010 - Dünya Kupası'nda bu akşam Hollanda ve İspanya arasında yapılacak final maçını, televizyondan 700 milyonu aşkın kişinin izlemesi bekleniyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) TV Departmanı Sorumlusu Niclas Ericson, kupa boyunca televizyondan en fazla izlenen maçın, Almanya ve İspanya arasında yapılan yarı final karşılaşması olduğunu belirtti. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre de 2006 Dünya Kupası'na göre bu yılki maç izleme oranının yüzde 50 arttığını söyleyen Ericson, ''Final maçını, 700 milyon kişinin izlediği 2006 Dünya Kupası finalinden daha fazla kişinin seyredeceğini düşünüyorum'' dedi.